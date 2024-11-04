На Чернігівщині шахраї продавали автівки, завезені як допомога для ЗСУ — Finance.ua

На Чернігівщині шахраї продавали автівки, завезені як допомога для ЗСУ Сьогодні 18:30 — Кримінал

На Чернігівщині шахраї продавали автівки, завезені як допомога для ЗСУ

Слідчі поліції Чернігівщини повідомили трьом чернігівцям про підозри у продажі автомобілів, ввезених з-за кордону у спрощеному порядку у якості гуманітарної допомоги ЗСУ. Організатора злочинної схеми затримано. Фігурантам загрожує до семи років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Поліцейські задокументували протиправну діяльність групи осіб, що тривала упродовж 2023−2024 років. Встановлено, що зловмисники налагодили схему систематичного ввезення в Україну транспортних засобів у якості гуманітарної допомоги. В подальшому вони виставляли ці автомобілі на продаж та реалізовували з метою власного збагачення.

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За даними слідства, організатор схеми залучив до своєї протиправної діяльності двох чернігівських підприємців, з якими мав приятельські стосунки. Зловмисники забезпечили ввезення в Україну автомобілів підвищеної прохідності, використовуючи реквізити низки благодійних фондів та громадських організацій. Позашляховики ввозилися як гуманітарна допомога, з обов’язковим проставленням у товаросупровідних документах, вантажних митних деклараціях клейма «Гуманітарна допомога. Продаж заборонено».

Однак у подальшому члени злочинної групи проводили необхідні ремонтні роботи та передпродажну підготовку транспортних засобів, після чого виставляли їх на продаж на торговельних майданчиках Чернігова, з одночасним поширенням відповідної реклами на інтернет-ресурсах.

Продавши автомобіль клієнту та переконавшись в отриманні від нього коштів на спеціально відкритий банківський рахунок, зловмисники виготовляли фіктивний акт прийому-передачі транспортного засобу з використанням реквізитів благодійного фонду чи громадської організації. Покупця зловмисники запевняли, що цей псевдо-документ є законною підставою володіння і користування придбаною автівкою.

За даними слідства, у такий спосіб злочинне угруповання збуло щонайменше чотири позашляховики, ввезені як гуманітарна допомога для ЗСУ, та отримало незаконний прибуток у сумі майже 700 тисяч гривень, що визначено законодавством як значний розмір.

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Наразі слідчі поліції за погодженням з прокурором Чернігівської обласної прокуратури повідомили всім трьом фігурантам про підозри у продажі товарів (предметів) гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, у значному розмірі, під час воєнного стану (ч. 3 статті 201−2 Кримінального кодексу України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

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