Дружина полковника медслужби отримала майже 1 млн грн «бойових» виплат, перебуваючи в тилу — Finance.ua

Дружина полковника медслужби отримала майже 1 млн грн «бойових» виплат, перебуваючи в тилу Сьогодні 06:34 — Кримінал

Дружина полковника медслужби отримала майже 1 млн грн «бойових» виплат, перебуваючи в тилу, Фото: dbr.gov.ua

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру полковнику медичної служби та військовослужбовцю, який оформлював бойові виплати медичній сестрі, що залишалась вдома. Військовій також повідомлено про підозру.

Про це повідомляється на сайті ДБР.

У червні 2022 року полковник медичної служби одного з підрозділів ЗСУ прибув на Схід України для виконання бойових завдань. Його дружина не була військовою та перебувала вдома з дитиною.

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Проте полковник домовився з командиром медичної роти та у липні 2023 року «працевлаштував» свою дружину на службу до підрозділу. Жінка жодного разу не з’являлася на місце дислокації підрозділу, але на підставі фіктивних документів щомісячно отримувала бойові виплати.

Таким чином за 8 місяців нібито служби вона незаконно отримала майже 1 млн гривень.

Військовому, його дружині та командиру медроти повідомлено про підозру в розтраті чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 191 КК України).

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Командиру медичної роти також повідомлено про підозру у складанні завідомо неправдивих офіційних документів (ч. 1 ст. 366 КК України).

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Вирішується питання відшкодування завданих збитків.

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