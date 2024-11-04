БЕБ знайшло нелегальну лінію відомої фабрики, на якій вироблялися сигарети для продажу в ЄС — Finance.ua

БЕБ знайшло нелегальну лінію відомої фабрики, на якій вироблялися сигарети для продажу в ЄС Сьогодні 16:16 — Кримінал

БЕБ знайшло нелегальну лінію відомої фабрики, на якій вироблялися сигарети для продажу в ЄС

Детективи Головного підрозділу детективів БЕБ вилучили сигаретну лінію на одній з відомих тютюнових фабрик у Києві, яка налагодила виробництво необлікованої продукції.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Як йдеться у повідомленні, у рамках досудового розслідування щодо низки підприємств тютюнової галузі, що налагодили виробництво необлікованої продукції, детективи Головного підрозділу детективів БЕБ вилучили сигаретну лінію на одній з відомих тютюнових фабрик у Києві.

Слідством встановлено, що підприємство, маючи ліцензію на офіційне виробництво тютюнових виробів, спільно з підконтрольними компаніями налагодило виробництво фальсифікованих підакцизних товарів.

Протягом тривалого часу службові особи товариства незаконно виготовляли сигарети як власних марок, так і відомих світових брендів. За висновками експертів, підроблені сигарети були виготовлені на тих же лініях, на яких вироблялась і офіційна продукція.

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Надалі сигарети продавали на території України та постачали контрабандним шляхом до країн ЄС, де реалізували за готівку.

Детективи БЕБ провели низку обшуків складських, виробничих приміщень, місць реалізації та зберігання тютюнових виробів. В результаті вилучили промислове обладнання для виробництва, сортування та пакування сигарет. Його орієнтовна вартість становить 45 млн грн.

Досудове розслідування за ч. 1, ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 199 Кримінального кодексу України здійснюють детективи Бюро економічної безпеки України. Процесуальне керівництво — прокурори Офісу Генерального прокурора.

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