БЕБ знайшло нелегальну лінію відомої фабрики, на якій вироблялися сигарети для продажу в ЄС — Finance.ua
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БЕБ знайшло нелегальну лінію відомої фабрики, на якій вироблялися сигарети для продажу в ЄС

Кримінал
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БЕБ знайшло нелегальну лінію відомої фабрики, на якій вироблялися сигарети для продажу в ЄС
БЕБ знайшло нелегальну лінію відомої фабрики, на якій вироблялися сигарети для продажу в ЄС
Детективи Головного підрозділу детективів БЕБ вилучили сигаретну лінію на одній з відомих тютюнових фабрик у Києві, яка налагодила виробництво необлікованої продукції.
Про це повідомляє пресслужба БЕБ.
Як йдеться у повідомленні, у рамках досудового розслідування щодо низки підприємств тютюнової галузі, що налагодили виробництво необлікованої продукції, детективи Головного підрозділу детективів БЕБ вилучили сигаретну лінію на одній з відомих тютюнових фабрик у Києві.
Слідством встановлено, що підприємство, маючи ліцензію на офіційне виробництво тютюнових виробів, спільно з підконтрольними компаніями налагодило виробництво фальсифікованих підакцизних товарів.
БЕБ знайшло нелегальну лінію відомої фабрики, на якій вироблялися сигарети для продажу в ЄС
Протягом тривалого часу службові особи товариства незаконно виготовляли сигарети як власних марок, так і відомих світових брендів. За висновками експертів, підроблені сигарети були виготовлені на тих же лініях, на яких вироблялась і офіційна продукція.
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Надалі сигарети продавали на території України та постачали контрабандним шляхом до країн ЄС, де реалізували за готівку.
БЕБ знайшло нелегальну лінію відомої фабрики, на якій вироблялися сигарети для продажу в ЄС
Детективи БЕБ провели низку обшуків складських, виробничих приміщень, місць реалізації та зберігання тютюнових виробів. В результаті вилучили промислове обладнання для виробництва, сортування та пакування сигарет. Його орієнтовна вартість становить 45 млн грн.
Досудове розслідування за ч. 1, ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 199 Кримінального кодексу України здійснюють детективи Бюро економічної безпеки України. Процесуальне керівництво — прокурори Офісу Генерального прокурора.
За матеріалами:
Finance.ua
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