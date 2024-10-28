БЕБ вилучило електронні сигарети вартістю 15 млн грн — Finance.ua

БЕБ вилучило електронні сигарети вартістю 15 млн грн Сьогодні 18:33 — Фондовий ринок

Детективи Територіального управління БЕБ у Львівській області припинили розповсюдження контрафактних підакцизних товарів на території Івано-Франківщини та Київщини.

Слідством встановлено, що група осіб організувала переміщення електронних сигарет в пунктах пропуску Львівської та Волинської областей поза митним контролем. Підакцизна продукція потрапляла на територію України від постачальника, що знаходиться на території однієї з країн ЄС.

Одноразові електронні сигарети та нікотиновмісні рідини для електронних випаровувачів продавали у групах в месенджері «Telegram». Замовлення кінцевим споживачам відправлялось поштою.

Детективи БЕБ провели обшуки на території Київської та Івано-Франківської областей. В результаті обшуків в транспортних засобах, складах та за адресами проживання фігурантів співробітники Бюро вилучили понад 27 000 тис. шт. електронних сигарет, рідини до них, пристрої для електронних випаровувачів тощо. Орієнтовна вартість вилучених підакцизних товарів становить понад 15 млн грн.

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