В Одеській обласній МСЕК викрили багатомільйонну схему заробітків на фіктивній інвалідності — Finance.ua

В Одеській обласній МСЕК викрили багатомільйонну схему заробітків на фіктивній інвалідності Сьогодні 11:24 — Кримінал

В Одеській обласній МСЕК викрили багатомільйонну схему заробітків на фіктивній інвалідності, Фото: ДБР

Державне бюро розслідувань викрило в одеському обласному МСЕК багатомільйонну схему заробітку на встановленні фіктивної інвалідності військовозобов’язаним.

Про це повідомляється на сайті ДБР.

Працівники ДБР викрили організовану групу лікарів, які допомагали здоровим чоловікам призовного віку отримувати медичні документи, що дозволяло МСЕК визнавати їх непридатними до служби.

Навесні 2024 року лікар «Одеської обласної клінічної лікарні» почав надавати «платні послуги» чоловікам, які намагались уникнути мобілізації. До своєї протиправної схеми він залучив 12 лікарів з різних закладів міста, посадових осіб «Одеського обласного Центру медико-соціальної експертизи» та їхніх родичів, які виконували функції посередників.

Лікарі вигадували здоровим чоловікам діагнози та виготовляли необхідну медичну документацію на підтвердження «історії хвороби», навіть, робили знімки «МРТ». Надалі, військовозобов’язані, з пакетом готових документів йшли до МСЕК, де їх зустрічали «підготовлені» члени комісії для оформлення групи інвалідності.

Фото: ДБР

Вартість послуг складала від 6 до 12 тис. доларів США, залежно від складності діагнозу та необхідної групи інвалідності.

Вже встановлені 42 військовозобов’язаних, які скористалась цією схемою. Інші — в процесі встановлення.

Співробітники ДБР провели 28 обшуків за місцем роботи та проживання фігурантів. Вилучено медичну документацію, понад 80 тис. доларів США готівкою та три автомобілі преміумкласу.

Фото: ДБР

До того ж під час обшуку у Центрі медико-соціальної експертизи було виявлено та затримано двох військовослужбовців, які знаходились у розшуку за фактом самовільного залишення військової частини та п’ятьох «клієнтів» призовного віку, які знаходилися в розшуку за фактом ухилення від військової служби та намагались оформити фіктивну інвалідність.

Лікаря-організатора злочинної схеми затримано та повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України). Вирішується питання щодо повідомлення про підозри іншим учасникам схеми.

Санкція статті передбачає покарання до десяти років позбавлення волі.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.