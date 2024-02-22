Жінка вкрала 1,6 млн доларів, щоб помандрувати світом — Finance.ua

Жінка вкрала 1,6 млн доларів, щоб помандрувати світом Сьогодні 17:39 — Світ

Жінка вкрала 1,6 млн доларів, щоб помандрувати світом

Жінка, яка працювала бухгалтером, виготовила собі кредитну картку на ім'я компанії, щоб мати змогу мандрувати. За 6 років вона «відмила» 1,6 мільйона доларів.

Про це пише Miami Herald

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Вкрадені гроші вона витрачала так: купувала авіаквитки та круїзи Carnival, популярні у цілому світі.

Крадіжку викрив начальник мандрівниці, хоча це сталося тоді коли її вже звільнили.

«Під час фінансової перевірки з’ясувалося, що вона незаконно отримала кредитну картку на ім'я компанії без дозволу. Заглибившись у записи, слідчі виявили слід несанкціонованих транзакцій, починаючи з 2018 року», — повідимив керівник.

Жінці висунули звинувачення в крадіжці в особливо великих розмірах і шахрайстві з кредитною карткою. Тепер їй загрожує серйозне покарання.

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Довідка Finance.ua:

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За інформацією туристичної компанії Join UP!, найчастіше минулого року подорожували жінки — 59% від усіх турів, дітей серед мандрівників було 24%, а чоловіків — 17% (сюди входять як закордонні подорожі, так і тури Україною).

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