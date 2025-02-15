Зеленський: Україна не зніме питання НАТО зі столу переговорів — Finance.ua

Зеленський: Україна не зніме питання НАТО зі столу переговорів Сьогодні 12:55 — Казна та Політика

Зеленський: Україна не зніме питання НАТО зі столу переговорів

Володимир Зеленський на Мюнхенській конференціії з безпеки заявив, що не зніме членство України в НАТО зі столу переговорів.

Про це він сказав під час виступу.

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«Я не вірю у гарантії безпеки без Америки. Це просто буде слабко. Але Америка не надасть гарантій, якщо європейські власні гарантії не будуть сильними. І я також не зніму членство України в НАТО зі стола (переговорів, — ред.)», — сказав він.

Але, за його словами, зараз найвпливовішим членом НАТО, схоже, є глава кремля володимир путін, бо «його забаганки мають силу блокувати рішення НАТО».

«І це попри те, що це українська армія зупинила росію, не країна НАТО, не війська НАТО, а лише наші люди і наша армія. Немає іноземних армій, які борються на боці України в цій війні. Але путін втратив у цій війні майже 250 тисяч солдатів, понад 610 тисяч людей було поранено», — зазначив він.

Нагадаємо, за словами глави МЗС України Андрія Сибіги, наша держава вважає вступ у НАТО єдиною найнадійнішою гарантією безпеки для себе.

Він заявив, позиція України щодо прагнення вступити до альянсу, є твердою, адже курс на членство в НАТО давно закріплений у Конституції і за це виступає переважна більшість українського населення.

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