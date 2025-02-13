ISW проаналізував, як росія готується до війни з НАТО — Finance.ua

ISW проаналізував, як росія готується до війни з НАТО Сьогодні 21:00

ISW проаналізував, як росія готується до війни з НАТО

В Інституті вивчення війни проаналізували, опираючись на дані розвідки Данії, як росія готується в середньостроковій і довгостроковій перспективі до війни з НАТО.

Про це пише ISW

наступних п’яти років, що збігається з оцінками ISW щодо зусиль росії з реструктуризації та підготовки своїх збройних сил і суспільства до майбутнього конфлікту з НАТО в середньостроковій і довгостроковій перспективі. Служба розвідки Міністерства оборони Данії (FE) оцінила , що росія може мати можливості розпочати повномасштабну війну проти НАТО протягом, що збігається з оцінками ISW щодо зусиль росії з реструктуризації та підготовки своїх збройних сил і суспільства до майбутнього конфлікту з НАТО в середньостроковій і довгостроковій перспективі.

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FE опублікувала розсекречену розвідувальну оцінку, в якій детально описується зростаюча російська загроза для Данії і членів НАТО.

У розвідувальній оцінці зазначається, що росія перебудовує свої збройні сили, щоб на рівних воювати з НАТО, за фінансової і матеріальної підтримки з боку Китайської Народної Республіки (КНР), Північної Кореї та Ірану.

У звіті розвідки зазначається, що готовність росії ризикувати війною з НАТО може зрости, якщо європейські країни не будуть одночасно нарощувати свій військовий потенціал у відповідь на російські зусилля з розбудови потенціалу.

Британський Міжнародний інститут стратегічних досліджень (IISS) повідомив 12 лютого, що Європа витратить 457 мільярдів доларів на оборону в 2024 році, в той час як Росія витратила 462 мільярди доларів на свою оборону в минулому році.

У розвідувальній оцінці FE зазначається, що росія ще не вирішила розпочати повномасштабну війну проти НАТО, але розширює свій військовий потенціал для збереження такої можливості.

Дослівно ISW: «Оцінка розвідки, зокрема, попереджає, що припинення або заморожування війни в Україні на вигідних для Росії умовах вивільнить значні російські військові ресурси для їхньої участі в іншому майбутньому конвенціональному конфлікті — відповідно до давньої оцінки ISW».

Оцінка FE окреслює часові рамки зростання військової загрози з боку Росії у разі припинення бойових дій в Україні: Росія може розв’язати локальну війну проти сусідньої держави, окрім України, протягом шести місяців; Росія може реально загрожувати країнам НАТО в Балтійському регіоні через два роки; і Росія може бути готова до широкомасштабної війни в Європі, за умови, що НАТО не буде переозброюватися такими ж темпами, як Росія, через п’ять років.

«За оцінками ISW, зусилля росії з реструктуризації російської армії, відродження Московського і Ленінградського військових округів і створення довгострокових механізмів мілітаризації та радикалізації російського суспільства проти західних цінностей свідчать про те, що Росія готується до майбутнього конфлікту з НАТО».

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