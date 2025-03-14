Зеленський підписав закон про купівлю обладнання для Хмельницької АЕС у Болгарії — Finance.ua

Зеленський підписав закон про купівлю обладнання для Хмельницької АЕС у Болгарії Сьогодні 10:44 — Казна та Політика

Зеленський підписав закон про купівлю обладнання для Хмельницької АЕС у Болгарії

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про придбання в Болгарії обладнання для добудови енергоблоків № 3 та № 4 Хмельницької АЕС.

Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

Відповідний законопроєкт № 11392 повернуто до Верховної Ради за підписом глави держави 13 березня. Документ було направлено на підпис президенту ще 26 лютого.

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Раніше, під час ухвалення законопроєкту, зазначалося, що дозвіл парламенту Болгарії на продаж Україні корпусів реакторів спливав 11 березня. У зв’язку з цим міністр енергетики Герман Галущенко заявляв, що Софія навряд чи продовжить цей дозвіл, якщо закон не буде вчасно проголосований, оскільки в болгарській коаліції є сильний проросійський вплив.

За словами народного депутата Андрія Жупанина, ухвалений закон погоджує лише купівлю реакторів, що обмежує вартість проєкту на цьому етапі сумою $600 млн. Подальше фінансування буде визначене окремим законопроєктом, який підготує Кабінет міністрів.

Він має містити оновлене техніко-економічне обґрунтування та інформацію про джерела фінансування всієї добудови Хмельницької АЕС.

Нагадаємо, 11 лютого Верховна Рада підтримала виділення сотень мільйонів доларів на придбання в Болгарії двох реакторів російського виробництва для Хмельницької АЕС.

Додамо, будівництва третього енергоблока Хмельницької атомної електростанції, який наразі готовий на 80%, може завершитись за три роки, четвертого (готовність під 30%) — за чотири.

Добудова енергоблоків обійдеться Україні приблизно у 160 млрд гривень.

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Перевірятиме добудовані енергоблоки МАГАТЕ, яка дуже зацікавлена у реалізації цього проєкту і запропонувала так звану консультативно-технічну місію на добудову цих блоків.

Зауважимо, Болгарія придбала російські установки для будівництва двох енергоблоків для АЕС «Белене» більше шести років тому, але згодом відмовилася від будівництва атомної електростанції.

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