Зеленський підписав закон про купівлю обладнання для Хмельницької АЕС у Болгарії — Finance.ua
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Зеленський підписав закон про купівлю обладнання для Хмельницької АЕС у Болгарії

Казна та Політика
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Зеленський підписав закон про купівлю обладнання для Хмельницької АЕС у Болгарії
Зеленський підписав закон про купівлю обладнання для Хмельницької АЕС у Болгарії
Президент України Володимир Зеленський підписав закон про придбання в Болгарії обладнання для добудови енергоблоків № 3 та № 4 Хмельницької АЕС.
Про це йдеться на сайті Верховної Ради.
Відповідний законопроєкт № 11392 повернуто до Верховної Ради за підписом глави держави 13 березня. Документ було направлено на підпис президенту ще 26 лютого.
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Раніше, під час ухвалення законопроєкту, зазначалося, що дозвіл парламенту Болгарії на продаж Україні корпусів реакторів спливав 11 березня. У зв’язку з цим міністр енергетики Герман Галущенко заявляв, що Софія навряд чи продовжить цей дозвіл, якщо закон не буде вчасно проголосований, оскільки в болгарській коаліції є сильний проросійський вплив.
За словами народного депутата Андрія Жупанина, ухвалений закон погоджує лише купівлю реакторів, що обмежує вартість проєкту на цьому етапі сумою $600 млн. Подальше фінансування буде визначене окремим законопроєктом, який підготує Кабінет міністрів.
Він має містити оновлене техніко-економічне обґрунтування та інформацію про джерела фінансування всієї добудови Хмельницької АЕС.
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Нагадаємо, 11 лютого Верховна Рада підтримала виділення сотень мільйонів доларів на придбання в Болгарії двох реакторів російського виробництва для Хмельницької АЕС.
Додамо, будівництва третього енергоблока Хмельницької атомної електростанції, який наразі готовий на 80%, може завершитись за три роки, четвертого (готовність під 30%) — за чотири.
Добудова енергоблоків обійдеться Україні приблизно у 160 млрд гривень.
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Перевірятиме добудовані енергоблоки МАГАТЕ, яка дуже зацікавлена у реалізації цього проєкту і запропонувала так звану консультативно-технічну місію на добудову цих блоків.
Зауважимо, Болгарія придбала російські установки для будівництва двох енергоблоків для АЕС «Белене» більше шести років тому, але згодом відмовилася від будівництва атомної електростанції.
За матеріалами:
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