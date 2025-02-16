Президент переконаний, добудова Хмельницької АЕС зміцнить енергобезпеку Європи — Finance.ua

Президент переконаний, добудова Хмельницької АЕС зміцнить енергобезпеку Європи Сьогодні 15:02 — Енергетика

Президент переконаний, добудова Хмельницької АЕС зміцнить енергобезпеку Європи

Добудова Хмельницької атомної електростанції зміцнить енергетичну безпеку не лише України, а й усього європейського регіону.

Про це заявив Володимир Зеленський під час виступу на на 61-й Мюнхенській конференції.

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«Ми зараз готуємо проєкт розширення нашої Хмельницької АЕС із залученням американського бізнесу, зокрема компанії Westinghouse. Буквально за день до Мюнхена я був на станції. Цей проєкт посилить енергетичну безпеку не лише України, а й всього європейського регіону», — зазначив глава держави.

Він підкреслив, що в умовах постійних російських атак на енергетичний сектор ядерна енергетика відіграє ключову роль у забезпеченні життєздатності країни.

За словами президента, ядерна енергетика була однією з тем, які обговорювалися під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом.

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Нагадаємо, раніше президент заявляв , Україна готує добудову чотирьох енергоблоків на Хмельницькій АЕС, що за планом дозволить відмовитися від імпорту і забезпечити дешеву електроенергію для населення та бізнесу.

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