Президент переконаний, добудова Хмельницької АЕС зміцнить енергобезпеку Європи — Finance.ua

Президент переконаний, добудова Хмельницької АЕС зміцнить енергобезпеку Європи
Добудова Хмельницької атомної електростанції зміцнить енергетичну безпеку не лише України, а й усього європейського регіону.
Про це заявив Володимир Зеленський під час виступу на на 61-й Мюнхенській конференції.
Читайте також
«Ми зараз готуємо проєкт розширення нашої Хмельницької АЕС із залученням американського бізнесу, зокрема компанії Westinghouse. Буквально за день до Мюнхена я був на станції. Цей проєкт посилить енергетичну безпеку не лише України, а й всього європейського регіону», — зазначив глава держави.
Він підкреслив, що в умовах постійних російських атак на енергетичний сектор ядерна енергетика відіграє ключову роль у забезпеченні життєздатності країни.
За словами президента, ядерна енергетика була однією з тем, які обговорювалися під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом.
Читайте також
Нагадаємо, раніше президент заявляв, Україна готує добудову чотирьох енергоблоків на Хмельницькій АЕС, що за планом дозволить відмовитися від імпорту і забезпечити дешеву електроенергію для населення та бізнесу.
Поділитися новиною