«Дешеве світло та відсутність імпорту»: Зеленський розповів, що дасть добудова ХАЕС — Finance.ua

«Дешеве світло та відсутність імпорту»: Зеленський розповів, що дасть добудова ХАЕС Сьогодні 15:15 — Енергетика

«Дешеве світло та відсутність імпорту»: Зеленський розповів, що дасть добудова ХАЕС

Україна готує добудову чотирьох енергоблоків на Хмельницькій АЕС, що за планом дозволить відмовитися від імпорту і забезпечити дешеву електроенергію для населення та бізнесу.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, пише пресслужба Офісу президента.

«Загалом готуємо для України запуск іще чотирьох блоків», — повідомив він.

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За його словами, перший етап розширення атомної станції передбачає будівництво двох атомних блоків потужністю 2,2 ГВт. Другий етап — іще два блоки виробництва компанії зі США Westinghouse, які додадуть ще 2,2 ГВт.

Загалом, зазначив Зеленський, саме з американськими партнерами Україна працю над добудовою станції.

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«І цей великий проєкт допоможе Україні не тільки обходитися без імпорту електрики у складні зимові періоди, але й дати більше дешевої електрики для наших людей і для нашої промисловості», — вважає президент.

Нагадаємо, депутати Верховної Ради України проголосували за законопроєкт, що дозволяє «Енергоатому» купити російські реактори з Болгарії для ХАЕС.

Економічна Правда За матеріалами:

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