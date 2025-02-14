«Дешеве світло та відсутність імпорту»: Зеленський розповів, що дасть добудова ХАЕС — Finance.ua
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«Дешеве світло та відсутність імпорту»: Зеленський розповів, що дасть добудова ХАЕС

Енергетика
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«Дешеве світло та відсутність імпорту»: Зеленський розповів, що дасть добудова ХАЕС
«Дешеве світло та відсутність імпорту»: Зеленський розповів, що дасть добудова ХАЕС
Україна готує добудову чотирьох енергоблоків на Хмельницькій АЕС, що за планом дозволить відмовитися від імпорту і забезпечити дешеву електроенергію для населення та бізнесу.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський, пише пресслужба Офісу президента.
«Загалом готуємо для України запуск іще чотирьох блоків», — повідомив він.
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За його словами, перший етап розширення атомної станції передбачає будівництво двох атомних блоків потужністю 2,2 ГВт. Другий етап — іще два блоки виробництва компанії зі США Westinghouse, які додадуть ще 2,2 ГВт.
Загалом, зазначив Зеленський, саме з американськими партнерами Україна працю над добудовою станції.
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«І цей великий проєкт допоможе Україні не тільки обходитися без імпорту електрики у складні зимові періоди, але й дати більше дешевої електрики для наших людей і для нашої промисловості», — вважає президент.
Нагадаємо, депутати Верховної Ради України проголосували за законопроєкт, що дозволяє «Енергоатому» купити російські реактори з Болгарії для ХАЕС.
За матеріалами:
Економічна Правда
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