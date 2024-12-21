Як добудова ХАЕС вплине на економіку України — Finance.ua

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Як добудова ХАЕС вплине на економіку України

Енергетика
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Як добудова ХАЕС вплине на економіку України
Як добудова ХАЕС вплине на економіку України
Добудова двох енергоблоків Хмельницької атомної електростанції дозволить створити тисячі нових робочих місць та стане поштовхом для економічного і соціального розвитку регіону.
Про це заявив народний депутат Віктор Бондар у коментарі «РБК-Україна».
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«Атомна електростанція — це тисячі висококваліфікованих робочих місць для наших інженерів і спеціалістів. Крім того, процес добудови матиме кумулятивний економічний ефект для сотень підрядних і будівельних організацій», — заявив нардеп.
За його словами, атомна енергетика — основа нашої енергосистеми.
Крім очевидного позитивного ефекту для регіону, збільшення потужності АЕС має стратегічне значення для держави.
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Ще навесні уряд схвалив проєкт добудови Хмельницької АЕС, також позитивний висновок надав профільний комітет.
Нардеп наголосив, що в Україні є всі необхідні спеціалісти і ресурси для розбудови АЕС і надійної її експлуатації.
Нагадаємо, економіст Борис Кушнірук зазначав, атомні електростанції (АЕС) залишатимуться основою енергетичного сектору країни протягом найближчих 30−40 років, забезпечуючи стабільність і конкурентоспроможність економіки.
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Економіст вважає, що добудова 3-го і 4-го блоків Хмельницької АЕС та будівництво нових атомних блоків є стратегічним пріоритетом для України.
Це дозволить не лише забезпечити стабільну енергогенерацію, але й підтримати конкурентоздатність вітчизняних товаровиробників на шляху інтеграції до ЄС.
За матеріалами:
РБК-Україна
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