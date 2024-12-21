Як добудова ХАЕС вплине на економіку України — Finance.ua

Як добудова ХАЕС вплине на економіку України Сьогодні 20:22 — Енергетика

Як добудова ХАЕС вплине на економіку України

Добудова двох енергоблоків Хмельницької атомної електростанції дозволить створити тисячі нових робочих місць та стане поштовхом для економічного і соціального розвитку регіону.

Про це заявив народний депутат Віктор Бондар у коментарі «РБК-Україна».

«Атомна електростанція — це тисячі висококваліфікованих робочих місць для наших інженерів і спеціалістів. Крім того, процес добудови матиме кумулятивний економічний ефект для сотень підрядних і будівельних організацій», — заявив нардеп.

За його словами, атомна енергетика — основа нашої енергосистеми.

Крім очевидного позитивного ефекту для регіону, збільшення потужності АЕС має стратегічне значення для держави.

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Ще навесні уряд схвалив проєкт добудови Хмельницької АЕС, також позитивний висновок надав профільний комітет.

Нардеп наголосив, що в Україні є всі необхідні спеціалісти і ресурси для розбудови АЕС і надійної її експлуатації.

Нагадаємо, економіст Борис Кушнірук зазначав , атомні електростанції (АЕС) залишатимуться основою енергетичного сектору країни протягом найближчих 30−40 років, забезпечуючи стабільність і конкурентоспроможність економіки.

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Економіст вважає, що добудова 3-го і 4-го блоків Хмельницької АЕС та будівництво нових атомних блоків є стратегічним пріоритетом для України.

Це дозволить не лише забезпечити стабільну енергогенерацію, але й підтримати конкурентоздатність вітчизняних товаровиробників на шляху інтеграції до ЄС.

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