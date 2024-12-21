Як добудова ХАЕС вплине на економіку України — Finance.ua

Як добудова ХАЕС вплине на економіку України
Добудова двох енергоблоків Хмельницької атомної електростанції дозволить створити тисячі нових робочих місць та стане поштовхом для економічного і соціального розвитку регіону.
Про це заявив народний депутат Віктор Бондар у коментарі «РБК-Україна».
«Атомна електростанція — це тисячі висококваліфікованих робочих місць для наших інженерів і спеціалістів. Крім того, процес добудови матиме кумулятивний економічний ефект для сотень підрядних і будівельних організацій», — заявив нардеп.
За його словами, атомна енергетика — основа нашої енергосистеми.
Крім очевидного позитивного ефекту для регіону, збільшення потужності АЕС має стратегічне значення для держави.
Ще навесні уряд схвалив проєкт добудови Хмельницької АЕС, також позитивний висновок надав профільний комітет.
Нардеп наголосив, що в Україні є всі необхідні спеціалісти і ресурси для розбудови АЕС і надійної її експлуатації.
Нагадаємо, економіст Борис Кушнірук зазначав, атомні електростанції (АЕС) залишатимуться основою енергетичного сектору країни протягом найближчих 30−40 років, забезпечуючи стабільність і конкурентоспроможність економіки.
Економіст вважає, що добудова 3-го і 4-го блоків Хмельницької АЕС та будівництво нових атомних блоків є стратегічним пріоритетом для України.
Це дозволить не лише забезпечити стабільну енергогенерацію, але й підтримати конкурентоздатність вітчизняних товаровиробників на шляху інтеграції до ЄС.
Поділитися новиною