Збитки галузі - $11 млрд. Через війну третина споживачів немає безперебійного доступу до централізованого водопостачання — Finance.ua

Збитки галузі - $11 млрд. Через війну третина споживачів немає безперебійного доступу до централізованого водопостачання Сьогодні 19:15 — Казна та Політика

Збитки галузі - $11 млрд. Через війну третина споживачів немає безперебійного доступу до централізованого водопостачання

Повномасштабна російська агресія завдала нищівного удару по водопровідно-каналізаційній галузі України. Внаслідок бойових дій пошкоджено 583 об'єкти водопостачання, з яких відновлено лише 223, та 1108 км водогонів і каналізаційних мереж. Наразі відремонтовано лише 277 км.

Про це розповів президент Асоціації «Укрводоканалекологія» Дмитро Новицький, пише « Укрінформ ».

Через це 36% споживачів досі не мають безперебійного доступу до централізованого водопостачання та водовідведення.

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За оцінками Асоціації «Укрводоканалекологія», сукупні збитки галузі від війни сягнули $11 млрд. Цьому також посприяла значна зношеність основних фондів водоканалів — від 33% до 70% залежно від регіону. Експерти прогнозують, що у 2024 році мільйони українців матимуть обмежений доступ до централізованого водопостачання.

«Через руйнування критичної інфраструктури, гідравлічні удари, спричинені вимкненням електроенергії, рівень аварійності мереж у деяких містах зріс до 80%. За оцінками міжнародних експертів, у 2024 році 8 млн людей матимуть обмежений доступ до централізованого водопостачання та водовідведення», — наголосив Новицький.

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За його словами, гострою проблемою залишається хронічне недофінансування водоканалів, особливо через незмінні з 2021 року тарифи, які є економічно необґрунтованими і покривають лише 43% потреб підприємств. У 2022−2023 роках обсяги виробництва в середньому по галузі скоротились на 30% і 15% відповідно, що призвело до операційних збитків водоканалів понад 12 млрд грн.

Зазначається, що рівень недофінансування галузі у 2023 році оцінюється у 18 млрд грн. Водоканали не можуть профінансувати ремонти, заміну обладнання, гідно оплачувати працю фахівців, які масово звільняються. Критично зросли витрати на електроенергію, реагенти та імпортне обладнання.

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«Як наслідок, ми не можемо профінансувати планові роботи, перекладання мереж, заміну обладнання, насосів, засувок. У результаті виникає ситуація, коли кількість аварій збільшується, а якість наших послуг падає», — пояснив президент «Укрводоканалекології».

Він додає, що є проблеми й з фінансуванням заробітних плат працівників водоканалів, оскільки вони не переглядалися тривалий час. В результаті, середня заробітна плата в цій сфері складає 10 тисяч гривень, тоді як працівники, які виконують свої обов’язки в умовах підвищеної небезпеки, отримують 13 тисяч гривень на місяць. Ця ситуація спонукає багатьох фахівців водоканалів шукати альтернативну зайнятість, а найм нових працівників при такому рівні заробітної плати стає майже неможливим.

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Крім того, через девальвацію гривні, збільшення цін на реагенти та підвищення тарифів на енергоресурси, витрати водоканалів на інші потреби невпинно зростають.

«Збільшення вартості електроенергії відбулося в різних регіонах по-різному. І на кожному водоканалі - своя картина. Але узагальнено можна сказати, що порівняно із вартістю, закладеною в тариф 2021 року, цей показник зріс на 50%. Ще складніше із закупівлею реагентів та обладнання, які, переважно, імпортуються. З огляду на девальваційні та інфляційні процеси, за деякими позиціями різниця сягає 200%», — розповів Новицький.

При цьому, заборгованість водоканалів за електроенергію на даний момент сягає 7,9 млрд грн і може призвести до їх відключення від електропостачання, а це матиме катастрофічні наслідки для життєдіяльності населених пунктів.

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