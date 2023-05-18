Збитки для енергетичної системи Київщини становлять близько мільярда гривень — Finance.ua
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Збитки для енергетичної системи Київщини становлять близько мільярда гривень

Казна та Політика
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Збитки для енергетичної системи Київщини становлять близько мільярда гривень
Збитки для енергетичної системи Київщини становлять близько мільярда гривень
За підрахунками фахівців, збитки для енергетичної системи Київської області становлять близько 1 мільярда гривень.
Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.
«Ми вже почали готуватись до опалювального сезону. Але наша енергетична система у дуже тяжкому стані. З жовтня 2022 року по енергетичних об'єктах Київської області нанесено 33 удари. Тому, за підрахунками фахівців, збитки тільки в Київській області становлять близько 1 мільярда гривень», — сказав Кравченко.
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Він зауважив, що війна і обстріли продовжуються, тому збитки можуть зростати.
Голова КОВА підкреслив, що наразі енергетична інфраструктура Київщини потребує комплексного відновлення та ремонту. За його словами, той ремонт, який був зроблений взимку — був тимчасовим.
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Крім того, він наголосив, що ця зима може бути тяжчою за попередню.
Також Кравченко повідомив, що головним джерелом фінансування відновлення енергосистеми є арешт та фізичне отримання всіх заморожених російських активів. Він підкреслив, що Офіс генерального прокурора робить все можливе для того, щоб пришвидшити цей процес, але він може бути довгим.
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«Ми потребуємо додаткових грошей, щоб зробити цей ремонт. Фінансової та технічної допомоги нам не вистачає», — зауважив він.
Окрім цього, голова КОВА не виключає підвищення тарифів на електроенергію.
Нагадаємо, є пропозиції підвищення тарифів до 2,4 грн та 2,8 грн за 1 кВт-год (замість нинішніх 1,44 грн/кВт-год при споживанні до 250 кВт-год на місяць та 1,68 грн/кВт-год — при перевищенні цього ліміту). Інша пропозиція — до 2 та 2,4 грн за кВт-год відповідно.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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