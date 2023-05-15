У ДТЕК розповіли, коли знову почнуться відключення світла — Finance.ua

У ДТЕК розповіли, коли знову почнуться відключення світла Сьогодні 10:00 — Енергетика

Через ремонт блоків атомних електростанцій влітку в Україні буде спостерігатися дефіцит електроенергії, проте його планують покрити за рахунок імпорту.

Про це виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук повідомив в ефірі інформаційного телемарафону , зазначивши при цьому, що всім блокам всіх станцій потрібен ремонт, а 4 блоки вже в ремонті.

«Ми активно працювали взимку, атомна генерація — не виняток. 4 блоки вже в ремонті, п’ятий блок виходить у ремонт для того, щоб забезпечити нормальне стабільне функціонування системи взимку. Тому це необхідна робота. Що стосується дефіциту, який може виникнути через те, що атомні блоки — а це базова генерація — виходять в ремонт, то це може мати місце десь в червні-липні», — сказав він.

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За словами Сахарука, шляхом забезпечення дефіциту є імпортна електроенергія, що можливо завдяки інтеграції з енергосистемою Європи.

«Тут потрібно буде робити те, що ми вже робили в січні, лютому, коли частково потреби України закривалися через імпорт з ЄС», — сказав виконавчий директор ДТЕК.

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Він зазначив, що експортувати електроенергію Україна, звісно, не зможе під час планових ремонтів, тому наприкінці травня, в червні і липні через активну ремонтну кампанію експорту в цей час не буде, лише імпорт для забезпечення наших потреб.

«Я вважаю, що, завдяки тому, що є можливість перекрити дефіцит імпортом, то до віялових відключень під час літнього періоду не дійде», — сказав він.

При цьому Сахарук зазначив, що проблемою може бути наступна зима.

«Тому що ми ввійдемо в неї зі значно меншим запасом потужності, міцності, тому що у нас 75% теплової генерації пошкоджено чи зруйновано. Лише нашій компанії потрібно відремонтувати 9 енергоблоків загальною потужністю 1,5 ГВт, на що потрібно 5,5 млрд грн… Тому можливі відключення не зараз, а взимку. Тому, щоб цього не допустити, звичайно, це захист нашого неба, щоб не було наступних обстрілів і руйнацій… А, по-друге, це зараз фінансування ремонтної кампанії», — резюмував виконавчий директор ДТЕК.

Довідка Finance.ua:

станом на 20 квітня загальний збиток, нанесений енергосистемі України ударами російських ракет і дронів, оцінювався в мільярди доларів;

за даними Міністерства оборони України, з жовтня 2022 року по квітень 2023 року росіяни здійснили 15 масованих ракетних атак територією України, лише за цей період вони запустили понад 820 крилатих балістичних ракет;

у Міненерго повідомляли, що в цілому пошкоджено було 50% енергосистеми: 24 об'єкти генерації - це теплові електростанції, теплоцентралі гідро- і гідроакумулюючі станції, близько половини підстанцій системи передачі і 43% магістральних мереж.

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УНІАН За матеріалами:

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