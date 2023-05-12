У які країни та скільки електроенергії експортувала Україна під час великої війни — Finance.ua
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У які країни та скільки електроенергії експортувала Україна під час великої війни

Енергетика
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У які країни та скільки електроенергії експортувала Україна під час великої війни
У які країни та скільки електроенергії експортувала Україна під час великої війни
Україна після піврічної перерви, спричиненої російськими ракетними атаками на інфраструктуру та блекаутами, відновила експорт електроенергії. За перший місяць було продано майже 90 тисяч МВт-год, найбільше у Молдову. Портал «Слово і діло» проаналізував, до яких країн і скільки електроенергії експортувала Україна з початку 2022 року.
До початку повномасштабної війни, у січні-лютому, Україна експортувала електроенергію до чотирьох країн — Польщі, Румунії, Словаччини та Угорщини. У Румунію йшли невеликі обсяги, до інших країн — 80−100 тисяч МВт-год на місяць.
З 16 березня минулого року українська енергосистема почала працювати синхронно із європейською континентальною мережею ENTSO-E. За березень Україна експортував лише 9,6 тисячі МВт-год до Польщі, у квітні - 121,5 тисячі.
У які країни та скільки електроенергії експортувала Україна під час великої війни
У травні Україна продавала електроенергію Молдові (58,5 тисяч МВт-год) та Польщі (140,7 тисяч МВт-год), у червні - Румунії (2,3 тисячі МВт-год), Молдові (85,2 тисяч МВт-год) та Польщі (150,6 тисяч МВт-год).
З липня до жовтня Україна експортувала електроенергію до чотирьох країн — Молдови, Польщі, Румунії та Словаччини.
Після першого масованого ракетного обстрілу росії 10 жовтня, спрямованого на енергетичну інфраструктуру, Україна зупинила експорт електроенергії до Європи, щоб забезпечити власні потреби.
На початку березня, після того, як українська енергосистема два місяці працювала без обмеження споживачів, Міністерство енергетики вирішило відновити експорт.
З 11 квітня було відновлено експорт до Молдови (46,5 тисяч МВт-год за квітень), з 12 квітня — до Польщі (30,3 тисяч МВт-год), з 17 квітня — до Словаччини — (19,2 тисяч МВт-год).
За матеріалами:
Слово і Діло
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