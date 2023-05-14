Ви виїхали за кордон: як передати показники лічильника — Finance.ua

Ви виїхали за кордон: як передати показники лічильника Сьогодні 15:31 — Особисті фінанси

Ви виїхали за кордон: як передати показники лічильника

У Нафтогазі роз’яснили, як передати показники лічильника, якщо виїхали за кордон. Важливо робити це вчасно та регулярно, щоб у будинку залишилися всі комунікації.

За словами фахівців компанії, для того, щоб нарахування були справедливими, потрібно передавати ті показники, які були зафіксовані останній раз, у випадку якщо ви не користуєтесь газом вдома.

Передати показники оператору облгазу можна одним зі способів:

на сайті або в чат-боті вашого облгазу;

зателефонувавши до контакт-центру вашого облгазу;

скориставшись онлайн-сервісами нашої компанії, наприклад, за допомогою особистого кабінету чи чат-ботів GASUA в Messenger, Telegram, Viber.

Що робити, якщо забули передати показники

Дані з лічильника варто фіксувати 30 числа кожного місяця. Згодом їх потрібно передати з 1 по 5 число кожного місяця. Якщо ви не встигли передати показання, вам варто дочекатися кінця місяця та зафіксувати їх станом на 30 число. І передати ці дані слід з 1 по 5 травня.

Після отримання показань лічильника за пропущений період газорозподільне підприємство автоматично проведе перерахунок спожитих обсягів з урахуванням фактичних показань газового лічильника.

Якщо людина не сплачує рахунки за використання комунальних послуг, про неї повідомлятимуть колекторам. Тоді компанія, яка займатиметься стягненням боргу зробить це таким чином:

відправка повідомлень про стан боргу та правові наслідки несплати;

відправка голосових повідомлень про стан боргу;

відправка листів вимог про заборгованість;

дзвінки фахівців з врегулювання заборгованості;

спільний пошук рішень з боржником по виходу з прострочення;

відновлення контактності боржників.

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