Ви виїхали за кордон: як передати показники лічильника — Finance.ua
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Ви виїхали за кордон: як передати показники лічильника

Особисті фінанси
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Ви виїхали за кордон: як передати показники лічильника
Ви виїхали за кордон: як передати показники лічильника
У Нафтогазі роз’яснили, як передати показники лічильника, якщо виїхали за кордон. Важливо робити це вчасно та регулярно, щоб у будинку залишилися всі комунікації.
За словами фахівців компанії, для того, щоб нарахування були справедливими, потрібно передавати ті показники, які були зафіксовані останній раз, у випадку якщо ви не користуєтесь газом вдома.
Передати показники оператору облгазу можна одним зі способів:
  • на сайті або в чат-боті вашого облгазу;
  • зателефонувавши до контакт-центру вашого облгазу;
  • скориставшись онлайн-сервісами нашої компанії, наприклад, за допомогою особистого кабінету чи чат-ботів GASUA в Messenger, Telegram, Viber.

Що робити, якщо забули передати показники

Дані з лічильника варто фіксувати 30 числа кожного місяця. Згодом їх потрібно передати з 1 по 5 число кожного місяця. Якщо ви не встигли передати показання, вам варто дочекатися кінця місяця та зафіксувати їх станом на 30 число. І передати ці дані слід з 1 по 5 травня.
Після отримання показань лічильника за пропущений період газорозподільне підприємство автоматично проведе перерахунок спожитих обсягів з урахуванням фактичних показань газового лічильника.
Якщо людина не сплачує рахунки за використання комунальних послуг, про неї повідомлятимуть колекторам. Тоді компанія, яка займатиметься стягненням боргу зробить це таким чином:
  • відправка повідомлень про стан боргу та правові наслідки несплати;
  • відправка голосових повідомлень про стан боргу;
  • відправка листів вимог про заборгованість;
  • дзвінки фахівців з врегулювання заборгованості;
  • спільний пошук рішень з боржником по виходу з прострочення;
  • відновлення контактності боржників.
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За матеріалами:
Судебно-юридична газета
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