Ви виїхали за кордон: як передати показники лічильника — Finance.ua

Ви виїхали за кордон: як передати показники лічильника
У Нафтогазі роз’яснили, як передати показники лічильника, якщо виїхали за кордон. Важливо робити це вчасно та регулярно, щоб у будинку залишилися всі комунікації.
За словами фахівців компанії, для того, щоб нарахування були справедливими, потрібно передавати ті показники, які були зафіксовані останній раз, у випадку якщо ви не користуєтесь газом вдома.
Передати показники оператору облгазу можна одним зі способів:
- на сайті або в чат-боті вашого облгазу;
- зателефонувавши до контакт-центру вашого облгазу;
- скориставшись онлайн-сервісами нашої компанії, наприклад, за допомогою особистого кабінету чи чат-ботів GASUA в Messenger, Telegram, Viber.
Що робити, якщо забули передати показники
Дані з лічильника варто фіксувати 30 числа кожного місяця. Згодом їх потрібно передати з 1 по 5 число кожного місяця. Якщо ви не встигли передати показання, вам варто дочекатися кінця місяця та зафіксувати їх станом на 30 число. І передати ці дані слід з 1 по 5 травня.
Після отримання показань лічильника за пропущений період газорозподільне підприємство автоматично проведе перерахунок спожитих обсягів з урахуванням фактичних показань газового лічильника.
Якщо людина не сплачує рахунки за використання комунальних послуг, про неї повідомлятимуть колекторам. Тоді компанія, яка займатиметься стягненням боргу зробить це таким чином:
- відправка повідомлень про стан боргу та правові наслідки несплати;
- відправка голосових повідомлень про стан боргу;
- відправка листів вимог про заборгованість;
- дзвінки фахівців з врегулювання заборгованості;
- спільний пошук рішень з боржником по виходу з прострочення;
- відновлення контактності боржників.
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