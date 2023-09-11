Збитковий «Газпром» збільшить знижку на газ для Китаю до 50% — Finance.ua

Збитковий «Газпром» збільшить знижку на газ для Китаю до 50% Сьогодні 20:39 — Енергетика

Збитковий «Газпром» збільшить знижку на газ для Китаю до 50%

Всупереч збитковості газового напряму «Газпрому» і підвищенню цін на внутрішньому ринку в рф, яке планується, ціна на російський трубопровідний газ для Китаю буде неухильно знижуватися в найближчі кілька років.

Про намір москви продавати Китаю газ набагато дешевше, ніж Європі, свідчить документ російського уряду, з яким ознайомилося агентство Reuters

Так, наступного року знижка для Китаю збільшиться до 46%, випливає з проектувань уряду рф. Газ із «Сили Сибіру» коштуватиме $271,6 за тисячу кубометрів.

Для порівняння, газ для Туреччини і Європи буде продаватися по $481,7 за тисячу кубометрів.

Більше того, «Газпром» ще й наростить прокачування газу в Китай.

Якщо за підсумками 2023 року «Газпром» планує поставити в Китай 22 млрд кубометрів газу, то наступного року обсяг поставок планують наростити до 30 млрд кубів.

Нагадаємо, експорт до Євросоюзу в найкращі для «Газпрому» роки доходив до 170−180 млрд кубометрів на рік.

За січень-червень до Європи з росії було поставлено 12 млрд кубометрів газу.

За підсумками першого півріччя 2023 року газовий бізнес «Газпрому» став збитковим — уперше з часів пандемії та вдруге за останні 25 років.

Причиною плачевного стану справ у компанії називають різке падіння виручки від експорту. Крім того, причиною стало скорочення транспортування газу газотранспортною системою укупі зі зростанням потужностей самої системи після завершення будівництва газопроводів для «Північного потоку-2», що так і не запрацювали.

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При цьому, в липні в росії оголосили двоетапне підвищення внутрішніх цін на газ, яке перевершило навіть прогнози.

Ціни для російських споживачів «Газпрому» змінюватимуться у два етапи — з 1 липня 2024 року на 8% і ще на 8% - з 1 липня 2025 року.

Однак навіть таке підвищення в 1,5−2 рази поступається, наприклад, цінам ТОВ «Сибнефть-Чукотка», яке реалізує газ споживачам Чукотського автономного округу. Причому, останній є одним із нафто-газовидобувних регіонів росії.

Попереднього разу ціни на газ підвищувалися в росії з 1 грудня 2022 року — на 8,5%.

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Економічна Правда За матеріалами:

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