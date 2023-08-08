Дочка «Газпрому» подала позов проти UniCredit у росії на 472 млн дол. — Reuters Сьогодні 05:11 — Фондовий ринок

Дочка «Газпрому» подала позов проти UniCredit у росії на 472 млн дол. — Reuters

«русХімАльянс», що на 50% належить російському газовому гіганту «Газпром», подав позов про стягнення 45,7 млрд рублів (472 млн доларів) з італійського UniCredit, гаранта проекту, зупиненого санкціями ЄС, засвідчують документи російського суду.

Про це повідомляє Reuters.

Як повідомляється, судові документи подано до Арбітражного суду Санкт-Петербурга та Ленінградської області. Жодної іншої інформації не було, і UniCredit не відразу відповів на запит про коментарі.

«русХімАльянс», який будує газовий комплекс у балтійському порту Усть-Луга, минулого місяця подав аналогічні позови проти Deutsche Bank та Commerzbank, наступні слухання щодо яких відбудуться відповідно у вересні та жовтні, зазначає видання.

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Усі три банки були серед гарантів за контрактом на проектування, закупівлю та будівництво (EPC), підписаним 2021 року німецькою компанією з виробництва промислових газів Linde та турецькою Renaissance Heavy Industries з «Газпромом» та його партнерами щодо комплексу в Усть-Лузі.

У травні та червні 2022 року Linde повідомила замовника про те, що призупинила роботи за контрактом через санкції Європейського Союзу, введені після того, як росія вторглася до України.

У січні той же суд ухвалив заморозити активи Linde на суму майже 500 млн доларів на вимогу «русХімАльянсу», вказує видання.

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