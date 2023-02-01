Дочірній банк UniCredit у рф зазнав 220 млн євро збитків — Finance.ua

Дочірній банк UniCredit у рф зазнав 220 млн євро збитків Сьогодні 23:45 — Фондовий ринок

Дочірній банк UniCredit у рф зазнав 220 млн євро збитків

російський банк ЮніКредит, підконтрольний італійській групі UniCredit, завершив 2022 рік зі збитком у розмірі 220 млн євро.

Про це свідчить звітність групи за міжнародними стандартами, повідомляє російське агентство РБК.

Показники російської «дочки» негативно позначилися на фінансовому результаті UniCredit — чистий прибуток групи за підсумками року склав 5,25 млрд євро, хоча міг становити 5,45 млрд євро. Роком раніше російський бізнес приніс групі прибуток у розмірі близько 200 млн євро.

Згідно зі звітністю, минулого року російському ЮніКредиту вдалося помітно наростити чисті відсоткові доходи: вони збільшилися на 42,6% у річному вираженні, до 757 млн євро (57,3 млрд руб.). При цьому чисті комісійні доходи майже не змінилися: за звітний період вони склали 82 млн євро (6,2 млрд руб.), що лише на 1,9% перевищує результат 2021 року.

Водночас операційні витрати російського банку зросли на 2,7% — до 283 млн євро (21,4 млрд руб.), а витрати на резервування — у 22,6 раза, до 883 млн євро (66,7 млрд руб.), порівняно із 39 млн євро у 2021 році.

За підсумками четвертого кварталу кредитний портфель російського ЮніКредиту склав 9 млрд євро (680 млрд руб.), а депозитний — 13 млрд євро (983 млрд руб.).

Порівняно з першим кварталом, чистий кредитний портфель російського банку скоротився більш ніж на третину (-34%), портфель виданих бізнесу гарантій — на 39%, а обсяг виданих акредитивів — на 49%.

В абсолютних цифрах UniCredit оцінює зменшення обсягів бізнесу в росії за цей період у 4,1 млрд євро.

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