Заміщення газу «Газпрому»: Румунія почала розробку газових родовищ — Finance.ua

Заміщення газу «Газпрому»: Румунія почала розробку газових родовищ Сьогодні 06:32 — Енергетика

Заміщення газу «Газпрому»: Румунія почала розробку газових родовищ

План видобутку природного газу Neptun Deep схвалено румунським агентством мінеральних ресурсів і переходить у фазу розробки. Вся інфраструктура видобутку у Чорному морі матиме площу 7500 квадратних кілометрів і буде розташована приблизно в 160 км від берега.

Про це повідомляє Oedigital.

Національне агентство мінеральних ресурсів Румунії схвалило план розробки комерційних родовищ природного газу Domino та Pelican South компанії OMV Petrom на морському блоці Neptun Deep у Чорному морі.

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«Отже, проект Neptun Deep переходить у фазу розробки, яка включає виконання бурових робіт та будівництво інфраструктури, необхідної для видобутку природного газу, з першим видобутком, який очікується у 2027 році», — повідомили в OMV Petrom.

Оператором проекту з часткою 50% є OMV Petrom. Його партнером є Romgaz. Вона на 70 відсотків належить румунській державі і є найбільшим постачальником природного газу в країні.

Інфраструктура, необхідна для розробки морських комерційних родовищ природного газу Domino та Pelican South, включає десять свердловин, три підводні видобувні системи та пов’язані з ними трубопроводи, одну морську платформу, магістральний газопровід до вимірювальної станції природного газу поблизу Тузли.

Морська платформа, свердловини та родовища будуть управлятися дистанційно через цифровий двійник. Це дозволяє оптимізувати процеси та сприятиме покращенню наших екологічних показників за рахунок підвищення ефективності споживання енергії та мінімізації викидів.

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Блок Neptun Deep у Чорному морі має площу 7500 квадратних кілометрів і розташований приблизно в 160 км від берега, на глибині води від 100 до 1000 метрів у районі розробки.

Нагадаємо, 1 червня було ухвалення остаточне інвестиційне рішення щодо освоєння відкритого ще 2012 року родовища в Чорному морі. Проєкт довго пробуксовував, але тепер покликаний з 2027 року значною мірою замінити російський газ у всій Південно-Східній Європі.

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Цей проект стане найбільшим проектом природного газу в румунському Чорному морі та постачатиме приблизно 100 млрд кубометрів природного газу. Перший газ запланований на 2027 рік, і тоді Румунія стане найбільшим виробником газу в ЄС. Видобуток на плато становитиме приблизно 8 мільярдів кубометрів на рік протягом майже 10 років.

Оператором є OMV Petrom, кожна компанія має 50% акцій у проекті. На фазу розробки проекту вони інвестують до 4 млрд євро.

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