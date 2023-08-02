Видобуток нафти ОПЕК впав до 3-річного мінімуму через скорочення Саудівською Аравією — Finance.ua

Видобуток нафти ОПЕК впав до 3-річного мінімуму через скорочення Саудівською Аравією Сьогодні 19:30 — Енергетика

Видобуток нафти ОПЕК впав найбільше за три роки — до 27,79 млн барелів на день, оскільки Саудівська Аравія здійснила серйозне скорочення у спробі зміцнити світові ринки.

Про це пише Bloomberg.

Видобуток у липні впав на 900 000 барелів на день.

Це найбільше скорочення з того часу, як група та її союзники скоротили постачання у розпал пандемії Covid у 2020 році.

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Саудівська Аравія виконала переважну частину обіцяного додаткового скорочення видобутку на 1 млн барелів на день у спробі підтримати ціни на тлі слабких економічних даних у Китаї й побоювань щодо рецесії у США.

Ціни на нафту відновилися на тлі скорочення світових запасів, досягнувши нещодавно в Лондоні тримісячного максимуму — понад $85 за барель.

Трейдери очікують, що королівство оголосить про подальше скорочення до вересня найближчими днями, це посилить ознаки дефіциту пропозиції на ринку. У той час як країни-споживачі стурбовані тим, що політика ОПЕК ризикує відродити інфляцію, ключові члени групи, схоже, потребують вищих нафтових цін для покриття державних витрат.

Згідно з даними, у липні Саудівська Аравія видобувала в середньому 9,15 млн барелів на день.

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Саудівці також отримують деяку допомогу у своїх зусиллях щодо підтримки ринку від росії, члена ширшого альянсу, відомого як ОПЕК+.

рф протягом багатьох місяців нехтувала обіцянками скоротити постачання, оскільки зосередилася на максимізації доходів для фінансування своєї війни проти України, але відстеження танкерів показують, що зараз вона скорочує експорт. Постачання впали до семимісячного мінімуму та склали трохи менше 3 млн барелів на день.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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