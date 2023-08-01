Світові ціни на нафту наближаються до найвищих за рік — Finance.ua

Світові ціни на нафту наближаються до найвищих за рік Сьогодні 03:24 — Енергетика

Світові ціни на нафту наближаються до найвищих за рік

У п’ятницю ціни на нафту Brent і WTI встановилися на найвищих рівнях з квітня, зростаючи п’ятий тиждень поспіль, оскільки ціни підтримували скорочення поставок нафти в світі і очікування припинення підвищення процентних ставок в США.

Про це пише Reuters

Ф’ючерси на нафту марки Brent знизились до 84,69 доларів за барель, в той час, як американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) коштувала 80,36 доларів за барель. Термін дії вересневого контракту на нафту Brent закінчився в понеділок. Більш активний жовтневий контракт був на рівні 84,16 доларів за барель. Обидва сорти нафти завершують липень з найбільшим місячним приростом з січня 2022 року.

«Хоча здається, що нафта, можливо, вже врахувала всі хороші новини про інфляцію та економічну стійкість США, вона може продовжувати зростати», — сказала Вандана Харі, засновник аналітичної компанії Vanda Insights, що займається аналізом нафтового ринку.

Як очікується, Саудівська Аравія продовжить добровільне скорочення видобутку нафти на 1 мільйон барелів на добу (б/д) ще на місяць, включно з вереснем, кажуть аналітики.

«Ціни на нафту зросли на 18% з середини червня, оскільки рекордно високий попит і скорочення поставок Саудівською Аравією повернули дефіцит, а ринок відмовився від песимізму щодо зростання», — зазначають аналітики Goldman Sachs.

За оцінками Goldman Sachs, світовий попит на нафту зріс до рекордних 102,8 млн барелів на добу в липні, і він переглянув прогноз попиту на 2023 рік приблизно на 550 000 барелів на добу на тлі більш високих оцінок економічного зростання в Індії та США, що компенсує зниження прогнозу споживання в Китаї.

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Генеральний директор Exxon Mobil (XOM.N) Даррен Вудс заявив, що компанія очікує рекордного попиту на нафту в цьому і наступному році, і що це може сприяти зростанню цін на енергоносії в другій половині року. У США енергетичні компанії в липні скоротили кількість нафтових бурових установок восьмий місяць поспіль на одну — до 529, повідомила компанія Baker Hughes у своєму щотижневому звіті в п’ятницю.

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