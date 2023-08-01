Світові ціни на нафту наближаються до найвищих за рік — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Світові ціни на нафту наближаються до найвищих за рік

Енергетика
16
Світові ціни на нафту наближаються до найвищих за рік
Світові ціни на нафту наближаються до найвищих за рік
У п’ятницю ціни на нафту Brent і WTI встановилися на найвищих рівнях з квітня, зростаючи п’ятий тиждень поспіль, оскільки ціни підтримували скорочення поставок нафти в світі і очікування припинення підвищення процентних ставок в США.
Про це пише Reuters.
Ф’ючерси на нафту марки Brent знизились до 84,69 доларів за барель, в той час, як американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) коштувала 80,36 доларів за барель. Термін дії вересневого контракту на нафту Brent закінчився в понеділок. Більш активний жовтневий контракт був на рівні 84,16 доларів за барель. Обидва сорти нафти завершують липень з найбільшим місячним приростом з січня 2022 року.
Читайте також
«Хоча здається, що нафта, можливо, вже врахувала всі хороші новини про інфляцію та економічну стійкість США, вона може продовжувати зростати», — сказала Вандана Харі, засновник аналітичної компанії Vanda Insights, що займається аналізом нафтового ринку.
Як очікується, Саудівська Аравія продовжить добровільне скорочення видобутку нафти на 1 мільйон барелів на добу (б/д) ще на місяць, включно з вереснем, кажуть аналітики.
Місце для вашої реклами
«Ціни на нафту зросли на 18% з середини червня, оскільки рекордно високий попит і скорочення поставок Саудівською Аравією повернули дефіцит, а ринок відмовився від песимізму щодо зростання», — зазначають аналітики Goldman Sachs.
За оцінками Goldman Sachs, світовий попит на нафту зріс до рекордних 102,8 млн барелів на добу в липні, і він переглянув прогноз попиту на 2023 рік приблизно на 550 000 барелів на добу на тлі більш високих оцінок економічного зростання в Індії та США, що компенсує зниження прогнозу споживання в Китаї.
Читайте також
Генеральний директор Exxon Mobil (XOM.N) Даррен Вудс заявив, що компанія очікує рекордного попиту на нафту в цьому і наступному році, і що це може сприяти зростанню цін на енергоносії в другій половині року. У США енергетичні компанії в липні скоротили кількість нафтових бурових установок восьмий місяць поспіль на одну — до 529, повідомила компанія Baker Hughes у своєму щотижневому звіті в п’ятницю.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.