США готуються до «м'якого примусу» на тлі перетину російською нафтою стелі цін G7 — Reuters Сьогодні 11:13

Адміністрація президента США Джо Байдена готова активніше спілкуватися з західними торговими домами, страховиками і власниками танкерів, щоб нагадати їм про необхідність дотримуватися встановленої «Групою семи» стелі цін на російську нафту, оскільки ціни на нафту перевищують цей рівень, з посиланням на джерела у четвер повідомляє Reuters, пише УНН.

Як повідомляється, такий підхід відображає бажання Вашингтона спонукати покупців дотримуватись стелі цін у 60 доларів за барель, запровадженого у грудні минулого року для експорту російської нафти морем країнами G7, Європейським Союзом та Австралією у відповідь на війну рф проти України.

Очікується, що адміністрація США використатиме «м'яку» тактику замість широко поширених погроз застосування жорстких заходів щодо потенційних порушників, оскільки це може призвести до перевороту на енергетичних ринках, заявили вони.

«Початковий задум з боку Мінфіну — виявити м’якість, не вдаряти молотом по танкерах і власниках танкерів, щоб примусити, а тихо примушувати листами, телефонними дзвінками», — сказало джерело, знайоме з думкою адміністрації з цього питання.

За словами джерела, офіційні особи США, швидше за все, активніше спілкуватимуться з торговими домами, власниками танкерів, страховиками та іншими, нагадуючи їм, що якщо використовуються західні морські служби, необхідно зберігати свідоцтва, що свідчать про те, що російська нафта була куплена за ціною менше ніж 60 доларів.

Джерело в адміністрації Байдена сказало, що такі розмови з постачальниками послуг про їхні вимоги були постійними під час запровадження обмежень. «У нас вже були такі розмови, і вони продовжуватимуться», — сказало джерело.

Стеля цін забороняє західним компаніям надавати такі послуги, як транспортування, страхування та фінансування нафти, що продається за ціною понад встановлену стелю.

УНН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.