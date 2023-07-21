Скорочення запасів змінило ціни на нафту — Finance.ua

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Скорочення запасів змінило ціни на нафту

Енергетика
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На азіатських торгах у п’ятницю, 21 липня, ціни на нафту марки Brent виросли на тлі падіння запасів в США і скорочення поставок з боку ключових виробників.
Як повідомляє Reuters, ф’ючерси на Brent зросли на 68 центів до 80,32 долара за барель до 06:00 за Гринвічем. Американська нафта West Texas Intermediate (WTI) піднялася на 65 центів до 76,30 долара за барель.
«Brent мав намір закритися на 0,6% за тиждень, тоді як WTI мав піднятися на 1,2%, що означало б четвертий тиждень поспіль зростання обох контрольних показників», — пише агентство.
Як йдеться в матеріалі, ціни на нафту підвищилися в результаті позитивного коментаря щодо стимулювання Китаю і обліку впливу зміцнення індексу долара США.
За матеріалами:
УНІАН
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