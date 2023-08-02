Індія втрачає інтерес до російської нафти — Finance.ua

Індія втрачає інтерес до російської нафти Сьогодні 11:12 — Енергетика

Індія втрачає інтерес до російської нафти

Морські перевезення сирої нафти з росії за чотири тижні впали до найнижчого рівня від початку січня.

Як повідомляє Bloomberg, ринок, який споживав близько 1,5 млн барелів на день близькомагістральної морської нафти, що надходить з експортних терміналів в Балтійському, Чорному морях та Арктиці, був майже повністю втрачений, і його замінили далекомагістральні напрямки в Азії, які набагато дорожче і вимагають багато часу на обслуговування.

Середні відвантаження за чотири тижні впали до 2,98 млн барелів на день, що є найнижчим показником з початку року, і знизилися більш ніж на 900 000 барелів на день в порівнянні з піком, що спостерігався в середині травня.

Як зазначається в матеріалі, тепер більш обмежена доступність російської нафти поряд з меншою кількістю барелів з Близького Сходу звузила знижки, пропоновані китайським покупцям на поставки нафти. В цілому, зростання цін і дисконт, який звужується по відношенню до міжнародних еталонів також роблять російську нафту менш привабливою для індійських нафтопереробників, чиї закупівлі знижуються другий місяць поспіль.

Оскільки в Європі залишилося мало покупців, вплив зниження потоків відчувається на відвантаженнях в Азію, які знову впали за чотири тижні до найнижчого рівня з початку січня.

В середньому за чотири тижні загальний обсяг морського експорту в азіатські країни, а також обсяги суден, що не мають кінцевого пункту призначення, впали приблизно на 940 000 барелів на день з пікового значення в середині травня. За чотири тижні поставки азіатським клієнтам росії, а також поставки на судна, що не мають кінцевого пункту призначення, впали до 2,66 млн барелів на день в період до 30 липня з переглянутих 2,85 млн барелів на день за чотири тижні до 23 липня. Потоки до азіатських покупців впали до найнижчого рівня з січня як в тижневому, так і в середньому за чотири тижні.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.