Індія втрачає інтерес до російської нафти — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Індія втрачає інтерес до російської нафти

Енергетика
161
Індія втрачає інтерес до російської нафти
Індія втрачає інтерес до російської нафти
Морські перевезення сирої нафти з росії за чотири тижні впали до найнижчого рівня від початку січня.
Як повідомляє Bloomberg, ринок, який споживав близько 1,5 млн барелів на день близькомагістральної морської нафти, що надходить з експортних терміналів в Балтійському, Чорному морях та Арктиці, був майже повністю втрачений, і його замінили далекомагістральні напрямки в Азії, які набагато дорожче і вимагають багато часу на обслуговування.
Середні відвантаження за чотири тижні впали до 2,98 млн барелів на день, що є найнижчим показником з початку року, і знизилися більш ніж на 900 000 барелів на день в порівнянні з піком, що спостерігався в середині травня.
Читайте також
Як зазначається в матеріалі, тепер більш обмежена доступність російської нафти поряд з меншою кількістю барелів з Близького Сходу звузила знижки, пропоновані китайським покупцям на поставки нафти. В цілому, зростання цін і дисконт, який звужується по відношенню до міжнародних еталонів також роблять російську нафту менш привабливою для індійських нафтопереробників, чиї закупівлі знижуються другий місяць поспіль.
Оскільки в Європі залишилося мало покупців, вплив зниження потоків відчувається на відвантаженнях в Азію, які знову впали за чотири тижні до найнижчого рівня з початку січня.
Місце для вашої реклами
В середньому за чотири тижні загальний обсяг морського експорту в азіатські країни, а також обсяги суден, що не мають кінцевого пункту призначення, впали приблизно на 940 000 барелів на день з пікового значення в середині травня. За чотири тижні поставки азіатським клієнтам росії, а також поставки на судна, що не мають кінцевого пункту призначення, впали до 2,66 млн барелів на день в період до 30 липня з переглянутих 2,85 млн барелів на день за чотири тижні до 23 липня. Потоки до азіатських покупців впали до найнижчого рівня з січня як в тижневому, так і в середньому за чотири тижні.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.