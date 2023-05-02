Заробили на сигаретах мільйони: в Одесі викрили злочинну схему — Finance.ua
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Заробили на сигаретах мільйони: в Одесі викрили злочинну схему

Кримінал
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Заробили на сигаретах мільйони: в Одесі викрили злочинну схему
Заробили на сигаретах мільйони: в Одесі викрили злочинну схему, Фото: ДБР
В Одесі викрили схему продажу нелегальних цигарок. До оборудки причетні керівники податкової обласного рівня, які прикривали незаконний бізнес.
Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.
Протиправну діяльність зловмисники розпочали з другої половини 2022 року. Керували схемою із продажу нелегального тютюну організатори з Одеси. Найбільш активно працювала мережа у Одеській та Вінницькій областях.
Фото: ДБР
Фото: ДБР
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Зокрема, лише на Вінниччині функціонували 27 точок із продажу контрафакту з фальшованою поміткою «дьюті-фрі». Сума від реалізації цигарок лише в одній області складала десятки мільйонів гривень щомісяця, а бюджети різних рівнів недоотримували мільйонні податки.
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Правоохоронці провели близько півсотні обшуків у Вінницькій та Одеській областях. Проведено слідчі дії у точках збуту підакцизних товарів, в офісних приміщеннях організаторів, за місцем проживання осіб, що можуть бути причетними до незаконної схеми, а також у Головному управлінні Державної податкової служби у Вінницькій області.
Фото: ДБР
Фото: ДБР
За результатами обшуків було виявлено та вилучено понад 100 тис. пачок цигарок загальною вартістю більше 5 млн грн, майже 1,5 млн грн готівкою, документацію, яка свідчить про проведення неякісних перевірок тютюнових «точок», записи із «чорною бухгалтерією», засоби зв’язку та носії інформації.
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Працівники ДБР повідомили про підозру «керівнику» продажу контрафакту на Вінниччині у незаконному придбанні, зберіганні, збуті та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України). Вирішується питання щодо обрання підозрюваному міри запобіжного заходу.
Правоохоронці вивчають весь ланцюг функціонування протиправного бізнесу, встановлюють особи організаторів схеми та виконавців на місцях, перевіряють походження підакцизних товарів.
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Крім того, досудове розслідування здійснюється за фактом зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК України).
Податківцям у кількох областях може загрожувати до 6 років позбавлення волі.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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