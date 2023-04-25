Ховали консерви на 20 млн грн: БЕБ викрило нелегальний склад гуманітарки — Finance.ua

Ховали консерви на 20 млн грн: БЕБ викрило нелегальний склад гуманітарки
Бюро економічної безпеки у Львівській області виявило складські приміщення площею 1600 кв. м, заповнені товарами гуманітарної допомоги невстановленого походження.
Про це повідомляє пресслужба БЕБ.
«Детективи Територіального управління БЕБ у Львівській області виявили складські приміщення, площею 1600 кв. м, заповнені товарами гуманітарної допомоги невстановленого походження», — йдеться в повідомленні.
Товар виявлено в нежитловому приміщенні у п’ятницю, 21 квітня.
Зазначається, що детективи БЕБ отримали дозвіл суду на обшук приміщення, відтак слідчі дії тривають вже четверту добу. Працівники БЕБ описують виявлений товар, класифікують його, встановлюють походження. З-поміж виявлених товарів: харчові продукти, дитячі товари, постільна білизна, ковдри, засоби гігієни, побутова хімія, одяг — всього близько тисячі піддонів.
Детективи БЕБ встановлюють коло осіб, задіяних у ввезені та складуванні гуманітарної допомоги. Адже щоб завезти цей вантаж, знадобилося приблизно 60 вантажівок-фур та такі переміщення не могли залишитися непомітними.
Тільки консервів знайдено орієнтовно 74 тонни на 20 млн грн. Остаточний підрахунок всіх товарів ще не закінчено.
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