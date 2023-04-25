Активи Марченко у металургійному гіганті України на понад 1 млрд грн арештували — СБУ — Finance.ua
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Активи Марченко у металургійному гіганті України на понад 1 млрд грн арештували — СБУ

Кримінал
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Активи Марченко у металургійному гіганті України на понад 1 млрд грн арештували — СБУ
Активи Марченко у металургійному гіганті України на понад 1 млрд грн арештували — СБУ
Суд арештував корпоративні права Оксани Марченко в АТ «Запорізький завод феросплавів». Загальна вартість заблокованих активів становить понад 1 млрд грн.
Про це повідомляється на сайті СБУ.
Рішення суду стосується 13,7% акцій підприємства, якими дружина Медведчука володіє через чотири офшорні компанії.
Запорізький завод феросплавів є монопольним виробником металевого мангану в Україні і входить до списку найбільших металургійних компаній в Європі.
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Арешт активів убезпечить їх від продажу чи перереєстрації на підставних осіб і в подальшому дозволить передати на користь нашої держави.
Нагадаємо, раніше завдяки СБУ було арештовано майно Оксани Марченко на загальну суму більше ніж 6 млрд грн.
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Заходи проводили у межах кримінального провадження за підозрою дружини Медведчука у фінансуванні російських окупаційних угруповань.
У лютому цього року слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).
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Наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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