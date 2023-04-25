Активи Марченко у металургійному гіганті України на понад 1 млрд грн арештували — СБУ — Finance.ua

Активи Марченко у металургійному гіганті України на понад 1 млрд грн арештували — СБУ Сьогодні 11:45 — Кримінал

Активи Марченко у металургійному гіганті України на понад 1 млрд грн арештували — СБУ

Суд арештував корпоративні права Оксани Марченко в АТ «Запорізький завод феросплавів». Загальна вартість заблокованих активів становить понад 1 млрд грн.

Про це повідомляється на сайті СБУ.

Рішення суду стосується 13,7% акцій підприємства, якими дружина Медведчука володіє через чотири офшорні компанії.

Запорізький завод феросплавів є монопольним виробником металевого мангану в Україні і входить до списку найбільших металургійних компаній в Європі.

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Арешт активів убезпечить їх від продажу чи перереєстрації на підставних осіб і в подальшому дозволить передати на користь нашої держави.

Нагадаємо, раніше завдяки СБУ було арештовано майно Оксани Марченко на загальну суму більше ніж 6 млрд грн.

Заходи проводили у межах кримінального провадження за підозрою дружини Медведчука у фінансуванні російських окупаційних угруповань.

У лютому цього року слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

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Наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.

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