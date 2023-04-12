Дружину Медведчука оголосили у розшук — Finance.ua

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Дружину Медведчука оголосили у розшук

Кримінал
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Дружину Медведчука оголосили у розшук
Дружину Медведчука оголосили у розшук
Служба безпеки оголосила у розшук Оксану Марченко, дружину кума російського диктатора Віктора Медведчука.
Про це повідомляється на сайті розшуку МВС.
Марченко оголосило у розшук головне управління СБУ в Івано-Франківській області.
В карточці розшуку повідомляється, що Марченко є особою, яка переховується від органів досудового розслідування. Також вказано дату зникнення — це 24 березня 2023 року.
Нагадаємо, 23 лютого суд арештував майно Оксани Марченко, яка підозрюється у фінансуванні російських окупаційних угруповань, загальною вартістю більше 5,6 млрд гривень.
Також суд арештував «приховані» активи Оксани Марченко на понад 440 млн грн.
Крім того, компанії дружини зрадника Віктора Медведчука фінансували російських силовиків. Правоохоронці викрили фірми, власницею яких є Оксана Марченко.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Українська правда
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