Держфінмоніторинг з початку року виявив підозрілих фіноперацій на 23 млрд грн — Finance.ua
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Держфінмоніторинг з початку року виявив підозрілих фіноперацій на 23 млрд грн

Казна та Політика
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Держфінмоніторинг з початку року виявив підозрілих фіноперацій на 23 млрд грн
Держфінмоніторинг з початку року виявив підозрілих фіноперацій на 23 млрд грн
Держслужба фінансового моніторингу України у 1 кварталі 2023 року зупинила фінансові операції та заблокувала кошти в еквіваленті 1,3 млрд грн.
Про це повідомляє пресслужба відомства.
«У рамках операційної діяльності, за І квартал 2023 року Держфінмоніторингом до правоохоронних органів направлено 307 матеріалів (154 узагальнені матеріали та 153 додаткові узагальнені матеріали). У вказаних матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів, та із вчиненням кримінального правопорушення становить 22,6 млрд гривень», — сказано в повідомленні.
За І квартал 2023 року загальна сума зупинених Держфінмоніторингом фінансових операцій та заблокованих коштів становить в еквіваленті 1,3 млрд гривень.
Наразі основним напрямком діяльності Держфінмоніторингу є виявлення фінансових операцій та осіб пов’язаних з фінансуванням тероризму/сепаратизму та військовою агресією з боку рф та рб проти України (в тому числі діяльністю диверсійно-розвідувальних груп; колабораційною діяльністю; публічними закликами осіб до зміни чи повалення конституційного ладу або змін меж території або державного кордону України; осіб, до яких застосовано санкції).
Так, у І кварталі 2023 року Держфінмоніторингом до правоохоронних органів направлено 72 таких матеріали.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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