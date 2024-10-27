Замість сенсорних панелей: Hyundai планує виводити всю інформацію на лобове скло — Finance.ua

Замість сенсорних панелей: Hyundai планує виводити всю інформацію на лобове скло Сьогодні 02:18 — Технології&Авто

Замість сенсорних панелей: Hyundai планує виводити всю інформацію на лобове скло, Фото: Hyundai

У сучасних автомобілях переважають сенсорні дисплеї, які забезпечують зручне управління функціями, але їх використання може бути небезпечним, оскільки відволікає водія від дороги. Hyundai працює над новим кроком у цій сфері, плануючи замінити сенсорні дисплеї лобовим склом автівки.

Про це пише insideevs.

Нещодавно дочірня компанія корейського конгломерату оголосила, що об’єднується з німецьким оптичним гігантом Zeiss для розробки того, що вони називають «голографічним дисплеєм для лобового скла».

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Так, таке уже є, але в цьому випадку йдеться про усе лобове скло. Поточні HUD часто відображають відносно прості речі, такі як швидкість і навігаційні напрямки, система, над якою працюють ці дві компанії, включатиме меню, розваги, елементи керування звуком, відео та навіть ігри.

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Примітно, що включене концептуальне зображення, яке нагадує внутрішню частину Kia EV9, взагалі не включає центральний дисплей або цифрову панель приладів. Вся інформація та розваги на лобовому склі.

У Hyundai так пояснюють концепцію:

Уявіть, що інформація про навігацію та керування автомобілем розгортається як панорама на широкому прозорому лобовому склі, де спочиває погляд водія. Пасажири поруч із водієм дивляться фільми чи інші відео на склі транспортного засобу.

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Під час перегляду останнього відео надходить відеодзвінок, і в кутку скляного екрана з’являється обличчя друга. Ця технологія мрії, яка раніше існувала лише в фільмах чи рекламі, ось-ось стане реальністю.

Як це працюватиме

Mobis (дочірня компанія Hyundai) і Zeiss кажуть, що голограми на склі здатна відображати надтонка прозора плівка у поєднанні з проєктором.

Обидві компанії підкреслюють, що дисплеї розроблені, щоб не відволікати водія. Водій не бачитиме того, що бачить пасажир, тому другий може спокійно дивитись фільми чи грати в ігри.

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Також технологія здатна трансформувати дизайн салону, «усуваючи різні пристрої відображення, встановлені на панелі приладів, забезпечуючи відчуття безперешкодності, відкритості, не перешкоджаючи полю зору водія та пасажирів».

Поки невідомо, як відбуватиметься управління екраном, але експерти прогнозують, що з використанням голосу та жестів. Mobis і Zeiss кажуть, що технологія з’явиться у серійному авто у 2027 році.

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