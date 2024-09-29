Samsung, Kia та Hyundai створять спільну екосистему пристроїв — Finance.ua

Samsung, Kia та Hyundai створять спільну екосистему пристроїв Сьогодні 04:20 — Технології&Авто

Samsung, Kia та Hyundai створять спільну екосистему пристроїв

Південнокорейські технічні гіганти Samsung, Kia та Hyundai уклали альянс у сфері інтернету речей (IoT), щоб об’єднати автомобілі, смартфони та домашню побутову техніку в єдину екосистему.

Про це повідомляє The Register.

Компанії уклали «Угоду про стратегічне технологічне партнерство». На платформі Samsung SmartThings з’являться пристрої від Hyundai та Kia.

Читайте також Samsung збільшить термін оновлення бюджетних смартфонів до 6 років

Samsung заявляє, що ця угода означатиме, що смартфони Galaxy зможуть керувати автомобільним кондиціонером або отримувати доступ до інформації про такі речі, як залишок ходу автомобіля.

«Транспортні засоби також можуть бути додані до екосистеми SmartThings, що дозволить користувачам повертатися додому з оптимізованими умовами, керуючи кондиціонерами, очищувачами повітря або іншими підключеними пристроями Samsung під час руху», — заявиляє Samsung.

Samsung випускає багато розумної техніки, зокрема холодильники та духовки з внутрішніми камерами, які дозволяють віддалено переглядати все, що знаходиться всередині, пральні машини, кондиціонери тощо.

Читайте також Мільярдні збитки: колишніх чиновників Samsung викрили на крадіжці технологій для Китаю

Samsung надає доступ до цих приладів за допомогою додатку SmartThings, який він вбудовує в більшість своїх смартфонів Galaxy.

Hyundai та Kia є третіми у світі автовиробниками за обсягами виробництва, причому прогнозується, що лише цього року вони випустять близько 7,5 мільйона автомобілів.

Однією з перших переваг цього альянсу буде захисна «функція глобального визначення місцеперебування для транспортних засобів та смартключів».

Читайте також Hyundai почне випускати електромобілі у Європі

Вона використовуватиме Bluetooth у пристроях Galaxy для визначення місцеперебування автомобілів, якщо їх викрали або водій банально забув, де він припаркувався.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.