Samsung збільшить термін оновлення бюджетних смартфонів до 6 років — Finance.ua

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Samsung збільшить термін оновлення бюджетних смартфонів до 6 років

Фондовий ринок
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Samsung збільшить термін оновлення бюджетних смартфонів до 6 років
Samsung збільшить термін оновлення бюджетних смартфонів до 6 років
Компанія Samsung була першою компанією у світі смартфонів, яка почала надавати тривалу підтримку програмного забезпечення.
Починаючи з флагманської лінійки Galaxy S24, вона обіцяє сім основних оновлень для своїх флагманів. Тепер стало відомо, що зміна торкнеться і доступніших моделей.
У матеріалі TheTechOutlook стверджується, що покупці Galaxy A16 5G, вихід якого очікується протягом найближчих місяців, зможуть розраховувати на підтримку протягом шести років. Це є безпрецедентним кроком в екосистемі Android, оскільки більшість пристроїв початкового рівня зазвичай отримують максимум два основні оновлення ОС.
У мережі також з’явилися характеристики майбутнього смартфона. Він матиме пластиковий корпус товщиною 7,9 міліметра, 6,7-дюймовий AMOLED-екран з роздільною здатністю Full HD+, частотою оновлення 90 Гц і максимальною яскравістю до 800 ніт. В основі пристрою лежатиме процесор Exynos 1330, який доповнений графічним процесором Mali-G68 MP2 та вбудованим модемом 5G. Крім того, буде доступна версія із чипом MediaTek Dimensity 6100+. Обсяг оперативної пам’яті становитиме 4, 6 чи 8 ГБ, а сховища — 128 чи 256 ГБ.
Також повідомляється про наявність порту USB Type-C, роз’єму 3,5-мм для навушників та захисту від пилу та води за стандартом IP54. Телефон буде оснащений акумулятором ємністю 5000 мА⋅год. Покупцям будуть доступні три кольори: синьо-чорний, золотий і світло-зелений.
За матеріалами:
iLenta
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