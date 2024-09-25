Hyundai почне випускати електромобілі у Європі — Finance.ua
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Hyundai почне випускати електромобілі у Європі

Технології&Авто
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Hyundai готується до значного розширення своєї присутності в Європі, розпочавши із заводу у Чехії. Це єдина європейська виробнича база Hyundai, здатна випускати електромобілі, що робить її важливим елементом стратегії компанії щодо збільшення частки ринку екологічно чистого транспорту.
Глава Hyundai Motor Group Чон Ий Сон нещодавно відвідав завод у Чехії, щоб особисто подякувати співробітникам за їх внесок в успіх компанії. Він зазначив, що завод відіграє ключову роль у досягненні цілей Hyundai щодо розвитку екологічно чистих технологій та сталого зростання на тлі нестабільності глобального ринку.
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Hyundai вже представила кілька успішних моделей електромобілів, таких як IONIQ 6 та Kia EV6, і планує найближчими роками запропонувати ще більше варіантів для європейських покупців, включаючи гібриди та водневі автомобілі.
Попри складності на ринку електромобілів, Hyundai має намір інвестувати в якість продукції та безпеку, щоб утримати свої позиції та забезпечити зростання виробництва на заводі у Чехії.
Експансія Hyundai в Європі — це важливий крок у реалізації довгострокової стратегії розвитку стійкого транспорту та зміцнення позицій на світовому ринку.
За матеріалами:
Ampercar
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