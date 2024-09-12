Мільярдні збитки: колишніх чиновників Samsung викрили на крадіжці технологій для Китаю — Finance.ua

Мільярдні збитки: колишніх чиновників Samsung викрили на крадіжці технологій для Китаю Сьогодні 05:19 — Технології&Авто

Мільярдні збитки: колишніх чиновників Samsung викрили на крадіжці технологій для Китаю

Поліція Південної Кореї заарештувала двох колишніх чиновників Samsung за підозрою в крадіжці технологій на суму понад 4,3 трильйона вон (3,2 мільярда доларів). Інформацію планували використати для будівництва заводу з виробництва мікросхем у Китаї.

Південна Корея, як провідний у світі виробник чипів пам’яті, є ключовим союзником Вашингтона в спробах стримати технологічні амбіції Пекіна. Вона ж стає жертвою спроб викрадення технологій китайською стороною. Цього тижня управління поліції Сеула повідомило про викриття співпраці двох громадян країни з китайськими чиновниками для будівництва заводу з виробництва напівпровідників, повідомляє Bloomberg

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Один з причетних, ідентифікований як 66-річний чоловік, на прізвище Чой, завербував південнокорейських експертів з чипів і злив технології пам’яті Samsung через спільне підприємство. Чой очолював згадане підприємство разом з дизайнером заводу на прізвище Ох.

Також обидвоє співпрацювали з китайськими офіційними особами для виробництва 20-нанометрових мікросхем DRAM минулого року.

Корейська сторона стверджує, що це не тільки завдало мільярдних збитків і шкоди Samsung, але й послабило конкурентоспроможність нації під час глобальної війни чипів. Поліція заявила, що розслідування призвело до припинення діяльності китайського підприємства, але розслідування подальших витоків технологій триває.

Нагадаємо, що минулого року, коли загострилася напруженість між Пекіном і Вашингтоном через санкції, спрямовані проти китайського сектору мікросхем, колишнього керівника Samsung було заарештовано за ймовірну крадіжку креслень. Метою було спробувати відтворити цілий виробничий завод у Китаї.

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