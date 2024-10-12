Hyundai Ioniq 5 стане безпілотним: нові моделі отримають систему Waymo Driver — Finance.ua

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Hyundai Ioniq 5 стане безпілотним: нові моделі отримають систему Waymo Driver

Технології&Авто
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Hyundai Ioniq 5 стане безпілотним: нові моделі отримають систему Waymo Driver
Hyundai Ioniq 5 стане безпілотним: нові моделі отримають систему Waymo Driver, Фото: Waymo
Американська компанія Waymo та корейський виробник автомобілів Hyundai оголосили про стратегічне партнерство. На першому етапі цього партнерства Waymo встановить в електромобілі Ioniq 5 систему автономного водіння шостого покоління.
Про це повідомили на сайті компанії Waymo.
До речі, до цього Waymo планувала використовувати китайські електромобілі Zeekr (Geely), але через нову політику США, вирішила відмовитись від них.
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Перші випробування роботаксі Ioniq 5 розпочнуться наприкінці 2025 року, а комерційне використання заплановано на «наступні роки».
Waymo та Hyundai також мають намір виробляти автономні електромобілі у «значних обсягах протягом декількох років».
Компанії також повідомили, що Ioniq 5 будуть постачатися з «модифікаціями, готовими до автономного руху, такими як резервне обладнання та електричні двері».

Більше про компанію Waymo

Waymo — це американська компанія, що спеціалізується на розробці технологій автономного водіння.
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Вона була заснована у 2009 році як проєкт Google і пізніше стала окремою дочірньою компанією холдингу Alphabet Inc.
Waymo створює системи самокерованих автомобілів, використовуючи передові технології штучного інтелекту, машинного навчання, датчиків і картографії.
Основною метою компанії є створення безпечного, ефективного та доступного транспорту майбутнього. Waymo тестує свої автомобілі на дорогах США і пропонує сервіс безпілотного таксі у деяких містах.
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Транспортні засоби Waymo оснащені комплексними системами радарів, камер і лідарів, що дозволяють їм безпечно орієнтуватися в складних дорожніх умовах.
Waymo вважається одним із лідерів у сфері самокерованого транспорту.

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За матеріалами:
mezha.media
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