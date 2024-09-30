Hyundai працює над новим гібридним кросовером — Finance.ua

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Hyundai працює над новим гібридним кросовером

Технології&Авто
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Hyundai працює над новим гібридним кросовером
Hyundai працює над новим гібридним кросовером
Корейський автовиробник має намір розширити свій асортимент моделей у сегменті SUV. Наступною цікавою прем’єрою компанії для ринків країн стане кросовер з кодовим найменуванням Nili. Журнал MotorBeam розкрив деталі його оснащення.
Згідно з інформацією індійського порталу, майбутній SUV Hyundai буде укомплектований 1,5-літровим бензиново-гібридним двигуном. Ця модель займе позицію між кросоверами Alcazar та Grand Creta, які є подовженими версіями глобального бестселера «Крета».
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Розробка нового автомобіля займе від 24 до 30 місяців. Його довжина перевищуватиме 4,6 метра, а колісна база становитиме приблизно 2,7 метра.
Базою для новинки стане китайська версія Hyundai Tucson з подовженою колісною базою.
Очікується, що кросовер матиме просторий інтер’єр, зокрема, для пасажирів третього ряду, які часто відчувають брак простору для ніг. Основними покупцями цієї моделі вважаються сімейні люди.
За матеріалами:
uamotors
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