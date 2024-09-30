Hyundai працює над новим гібридним кросовером — Finance.ua

Hyundai працює над новим гібридним кросовером 30.09.2024, 01:22 — Технології&Авто

Hyundai працює над новим гібридним кросовером

Корейський автовиробник має намір розширити свій асортимент моделей у сегменті SUV. Наступною цікавою прем’єрою компанії для ринків країн стане кросовер з кодовим найменуванням Nili. Журнал MotorBeam розкрив деталі його оснащення.

Згідно з інформацією індійського порталу, майбутній SUV Hyundai буде укомплектований 1,5-літровим бензиново-гібридним двигуном. Ця модель займе позицію між кросоверами Alcazar та Grand Creta, які є подовженими версіями глобального бестселера «Крета».

Читайте також Hyundai почне випускати електромобілі у Європі

Розробка нового автомобіля займе від 24 до 30 місяців. Його довжина перевищуватиме 4,6 метра, а колісна база становитиме приблизно 2,7 метра.

Базою для новинки стане китайська версія Hyundai Tucson з подовженою колісною базою.

Очікується, що кросовер матиме просторий інтер’єр, зокрема, для пасажирів третього ряду, які часто відчувають брак простору для ніг. Основними покупцями цієї моделі вважаються сімейні люди.

uamotors За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.