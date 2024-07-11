Західні санкції зупинили роботу понад 50 російських нафтових танкерів — Finance.ua
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Західні санкції зупинили роботу понад 50 російських нафтових танкерів

Світ
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Західні санкції зупинили роботу понад 50 російських нафтових танкерів
Західні санкції зупинили роботу понад 50 російських нафтових танкерів
Західні санкції щодо росії призвели до припинення експлуатації понад 50 російських танкерів. Раніше вони використовувалися для експорту нафти по всьому світу.
Про це повідомляє Bloomberg у середу, 10 липня.
«Від холодних вод російського Балтійського моря до тихоокеанських берегів Владивостока десятки танкерів, які раніше перевозили московську нафту, тепер стоять порожні і не діють», — йдеться в матеріалі.
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За даними Bloomberg, порожні російські танкери перебувають у Балтійському морі в порту Усть-Луга, у Чорному морі в Новоросійську, а також біля узбережжя Південної Кореї, у Суецькому каналі та на верфях у Китаї.
Загалом під санкції США, ЄС і Великої Британії з жовтня 2023 року підпали 53 танкери — це 7,5% всіх суден, які транспортують російську сиру нафту.
У перший тиждень червня експорт російської сирої нафти впав максимально з початку війни в Україні. Він становив 2,67 млн барелів на добу проти 3,66 бареля тижнем раніше.
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Зменшення експорту може бути зумовлене процесами відновлення роботи різних російських нафтопереробних заводів, які були піддані атакам дронів, а також зниженням видобутку нафти в рф на 360 тисяч барелів щоденно.
Факт того, що кораблі простоюють, свідчить про наявність у Заходу механізмів, які можуть перешкодити транспортуванню російської нафти. Зазначається, що майже всі з 53 суден не прийняли жодного нового вантажу з жовтня 2023 року.
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«Ті деякі, що завантажилися, постаралися приховати свою подальшу діяльність, вдаючись до відключення автоматичних систем стеження і перекидаючи вантажі з одного судна на інше, залишаючись прихованими від сторонніх очей», — пише Bloomberg.
Журналісти наголошують, що санкційні обмеження для танкерів не призводять до збільшення реальних витрат росії на перевезення окремих вантажів, оскільки ставки фрахту знижуються.
За матеріалами:
Novyny.live
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