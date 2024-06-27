Забронює квитки на літак і скаже останні ціни на акції: Amazon готує серйозного конкурента ChatGPT — Finance.ua

Забронює квитки на літак і скаже останні ціни на акції: Amazon готує серйозного конкурента ChatGPT 27.06.2024, 02:32 — Технології&Авто

Забронює квитки на літак і скаже останні ціни на акції: Amazon готує серйозного конкурента ChatGPT

Amazon працює над створенням чат-бота зі штучним інтелектом, що складе пряму конкуренцію ChatGPT від OpenAI. Секретний внутрішній проєкт компанії має кодову назву Metis.

Metis працює на основі внутрішньої моделі штучного інтелекту Amazon під назвою Olympus — ще одна назва, натхненна грецькою міфологією. Це більш потужна версія загальнодоступної моделі Titan, пише Business Insider.

На найпростішому рівні Metis надає текстові та графічні відповіді у розумній, діалоговій манері. Він також може ділитися посиланнями на джерело своїх відповідей, пропонувати подальші запити та генерувати зображення.

Amazon хоче, щоби Metis використовував техніку штучного інтелекту, яка називається «покоління з розширеним пошуком» (RAG). Це означає, що Metis зможе отримувати інформацію не лише з вихідних даних, які використовуються для навчання базової моделі Olympus.

Мета — генерувати більш актуальні відповіді. Наприклад, Metis повинен мати можливість ділитися останніми цінами на акції, тоді як деякі інші чат-боти, які не є RAG, не можуть цього робити.

Очікується, що Metis також працюватиме як ШІ-агент, сказав один зі співрозмовників Business Insider. Агенти штучного інтелекту здатні автоматизувати й виконувати складні завдання на основі наявних даних, наприклад, складати маршрут для відпустки. За словами одного з джерел, Metis може вмикати світло та бронювати квитки на літак.

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За словами людей, знайомих із проєктом, Metis є частиною команди AGI компанії Amazon, очолюваної Рохітом Прасадом, головним науковцем і старшим віцепрезидентом.

Amazon також покладається на Alexa при розробці Metis. За їхніми словами, багато співробітників, які працюють над Metis, перейшли з команди Alexa, що займається штучним інтелектом, а технологія Metis використовує деякі ресурси, знайдені в оновленій версії Alexa, яку всередині компанії називають «Remarkable Alexa».

Орієнтовна дата запуску Metis — вересень, якраз у той час, коли Amazon проводить великий захід Alexa.

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