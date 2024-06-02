Розширення бізнесу у ЄС: Amazon планує вкласти в Італію мільярди євро, — Reuters Сьогодні 23:11 — Фондовий ринок

Розширення бізнесу у ЄС: Amazon планує вкласти в Італію мільярди євро, — Reuters

Компанія Amazon проводить переговори з урядом Італії щодо інвестування мільярдів євро в розширення центрів обробки даних у країні в межах зусиль щодо збільшення «хмарних» пропозицій та присутності свого бізнесу в Європі.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на чотири джерела.

«Наразі між сторонами тривають дискусії щодо розміру та об'єктів інвестицій», — зазначає агентство.

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За словами одного із джерел, підрозділ Amazon Web Service (AWS) розглядає можливість розширення свого поточного інфраструктурного регіону в Мілані або створення нового.

При цьому зазначається, що йдеться про потенційне залучення «мільярдів євро» інвестицій, однак точні цифри поки не називаються.

Водночас, обидві сторони поки утримуються від офіційних коментарів.

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Підрозділ AWS відкрив свій перший інфраструктурний регіон в Італії в 2020 році в рамках програми інвестицій €2 мільярдів до 2029 року.

Водночас Amazon інтенсивно розширює свою присутність в Європі. Зокрема, нещодавно AWS оголосив про вкладення €15,7 мільярда в центри обробки даних у північно-східному регіоні Іспанії Арагон. Окрім того, до 2040 року компанія планує інвестувати €7,8 мільярда у Німеччину.

Укрінформ За матеріалами:

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