Розширення бізнесу у ЄС: Amazon планує вкласти в Італію мільярди євро, — Reuters — Finance.ua
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Розширення бізнесу у ЄС: Amazon планує вкласти в Італію мільярди євро, — Reuters

Фондовий ринок
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Розширення бізнесу у ЄС: Amazon планує вкласти в Італію мільярди євро, — Reuters
Розширення бізнесу у ЄС: Amazon планує вкласти в Італію мільярди євро, — Reuters
Компанія Amazon проводить переговори з урядом Італії щодо інвестування мільярдів євро в розширення центрів обробки даних у країні в межах зусиль щодо збільшення «хмарних» пропозицій та присутності свого бізнесу в Європі.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на чотири джерела.
«Наразі між сторонами тривають дискусії щодо розміру та об'єктів інвестицій», — зазначає агентство.
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За словами одного із джерел, підрозділ Amazon Web Service (AWS) розглядає можливість розширення свого поточного інфраструктурного регіону в Мілані або створення нового.
При цьому зазначається, що йдеться про потенційне залучення «мільярдів євро» інвестицій, однак точні цифри поки не називаються.
Водночас, обидві сторони поки утримуються від офіційних коментарів.
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Підрозділ AWS відкрив свій перший інфраструктурний регіон в Італії в 2020 році в рамках програми інвестицій €2 мільярдів до 2029 року.
Водночас Amazon інтенсивно розширює свою присутність в Європі. Зокрема, нещодавно AWS оголосив про вкладення €15,7 мільярда в центри обробки даних у північно-східному регіоні Іспанії Арагон. Окрім того, до 2040 року компанія планує інвестувати €7,8 мільярда у Німеччину.
За матеріалами:
Укрінформ
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