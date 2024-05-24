Amazon планує впровадити платну версію Alexa з штучним інтелектом — Finance.ua
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Amazon планує впровадити платну версію Alexa з штучним інтелектом

Технології&Авто
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Amazon планує впровадити платну версію Alexa з штучним інтелектом
Amazon планує впровадити платну версію Alexa з штучним інтелектом
Аmazon планує запровадити платну версію свого голосового помічника Alexa, яка буде обладнана штучним інтелектом, що розуміє розмовні фрази краще.
Про це повідомляє The Verge.
Ця нова версія Alexa, обладнана штучним інтелектом, буде надавати користувачам більшу функціональність та здатність розуміти розмовні фрази.
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Проте, відповідно до попередніх заяв Amazon, це буде супроводжуватися стягненням окремої плати за підписку. Незважаючи на те, що Amazon вже тестує оновлення в попередній версії, він має намір запровадити платну версію пізніше цього року.
Зусилля Amazon є частиною загального тренду у розробці штучного інтелекту для голосових асистентів, де Google та Apple також зосереджуються на поліпшенні своїх продуктів за допомогою AI.
За матеріалами:
Speka
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