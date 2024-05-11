TikTok маркуватиме контент, створений штучним інтелектом — Finance.ua

TikTok маркуватиме контент, створений штучним інтелектом Сьогодні 04:12 — Фондовий ринок

TikTok маркуватиме контент, створений штучним інтелектом, Фото: Getty Images

TikTok почне позначати контент, створений за допомогою штучного інтелекту. Таким чином платформа прагне боротися з дезінформацією.

Про це пише APNews.

Позначення контенту, створеного за допомогою штучного інтелекту, допоможе глядачам розуміти, що вони переглядають. Штучний інтелект може створювати дуже реалістичний контент.

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Тому це важливий крок у боротьбі з дезінформацією, оскільки він дозволяє користувачам розрізняти контент, створений людиною, та той, що зроблено за допомогою штучного інтелекту.

Зміна політики TikTok є частиною ширшої політики технологічної індустрії забезпечити більше гарантій для використання ШІ.

Нагадаємо, у лютому Meta оголосила , що працює з галузевими партнерами над технічними стандартами, які спростять ідентифікацію зображень і, зрештою, відео та аудіо, створених інструментами штучного інтелекту.

Користувачі Facebook і Instagram побачать мітки на зображеннях, згенерованих ШІ.

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