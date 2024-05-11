TikTok маркуватиме контент, створений штучним інтелектом — Finance.ua

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TikTok маркуватиме контент, створений штучним інтелектом

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TikTok маркуватиме контент, створений штучним інтелектом
TikTok маркуватиме контент, створений штучним інтелектом, Фото: Getty Images
TikTok почне позначати контент, створений за допомогою штучного інтелекту. Таким чином платформа прагне боротися з дезінформацією.
Про це пише APNews.
Позначення контенту, створеного за допомогою штучного інтелекту, допоможе глядачам розуміти, що вони переглядають. Штучний інтелект може створювати дуже реалістичний контент.
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Тому це важливий крок у боротьбі з дезінформацією, оскільки він дозволяє користувачам розрізняти контент, створений людиною, та той, що зроблено за допомогою штучного інтелекту.
Зміна політики TikTok є частиною ширшої політики технологічної індустрії забезпечити більше гарантій для використання ШІ.
Нагадаємо, у лютому Meta оголосила, що працює з галузевими партнерами над технічними стандартами, які спростять ідентифікацію зображень і, зрештою, відео та аудіо, створених інструментами штучного інтелекту.
Користувачі Facebook і Instagram побачать мітки на зображеннях, згенерованих ШІ.

Як заробити за допомогою штучного інтелекту

За матеріалами:
НВ
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