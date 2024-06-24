Amazon готує оновлення голосового помічника Alexa, додавши діалоговий ШІ — Reuters Сьогодні 07:45 — Технології&Авто

Amazon готує оновлення голосового помічника Alexa, додавши діалоговий ШІ — Reuters

Компанія Amazon планує масштабну модернізацію свого збиткового сервісу Alexa, включивши в нього діалоговий генеративний штучний інтелект з двома рівнями обслуговування. Також компанія розглядає введення щомісячної плати в розмірі близько $5 за доступ до покращеної версії.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела.

Amazon намагається наздогнати конкурентів в області генеративного ШІ, оскільки Google, Microsoft і OpenAI вже привернули увагу користувачів до своїх чат-ботів.

Проєкт, відомий усередині компанії як Banyan, стане першим капітальним оновленням голосового помічника з моменту його представлення в 2014 році разом з лінійкою динаміків Echo. Amazon назвала нового голосового помічника Remarkable Alexa, повідомили джерела.

Amazon підштовхує співробітників завершити підготовку нової версії Alexa до серпня, сказали троє джерел, зазначивши, що генеральний директор Енді Яссі особисто зацікавлений у відродженні Alexa. У квітневому листі акціонерам Яссі пообіцяв їм «розумнішу і здібнішу Alexa», не вказавши додаткових подробиць.

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Плани компанії щодо Alexa, включаючи ціни та дати випуску, можуть бути змінені або скасовані залежно від ходу проекту Banyan, попередили інформатори.

Деякі співробітники Amazon, які працювали над проектом, кажуть, що Banyan є «відчайдушною спробою» пожвавити сервіс, який так і не приніс прибутку і був захоплений зненацька зростанням конкуруючих продуктів генеративного штучного інтелекту за останні 18 місяців.

Джерела стверджують, що вище керівництво компанії повідомило, що цей рік є вирішальним для сервісу, щоб нарешті продемонструвати, що він може генерувати значні продажі для Amazon.

Amazon працює над заміною поточної безкоштовної версії, яку вона всередині компанії називає «класичною Alexa», на версію зі штучним інтелектом, за доступ до якої людям доведеться платити принаймні $5 на місяць, сказали деякі джерела. За їхніми словами, Amazon також розглядав ціну приблизно $10 на місяць.

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