«Це міф»: топменеджер Amazon розповів, чи справді технології забирають робочі місця — Finance.ua
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«Це міф»: топменеджер Amazon розповів, чи справді технології забирають робочі місця

Технології&Авто
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«Це міф»: топменеджер Amazon розповів, чи справді технології забирають робочі місця
«Це міф»: топменеджер Amazon розповів, чи справді технології забирають робочі місця
Світ просто зараз здійснює просто шалений технологічний стрибок. Скептики вважають, що внаслідок цього відбудеться скорочення робочих місць, але на практиці все працює далеко не так.
Про це пише 24 Канал з посиланням на CNBC.
Стефано Ла Ровере, один із топменеджерів гіганта Amazon, розповів, що думка про те, що технології скорочують кількість робочих місць, є хибною. Мова може йти про потребу у перекваліфікації, однак у сучасних умовах постійно вчитися та розвиватися — це цілком нормально.
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Ла Ровере безпосередньо відповідає за робототехніку, мехатроніку та екологічне пакування, тому перебуває у ситуації та може оцінити динаміку.
«Те, що технології та роботи знищують робочі місця, — це міф. Вони просто звільняють людський потенціал, перебираючи на себе важку та рутинну роботу. Завдяки цьому у працівників з’являється можливість розвиватися та зростати по кар'єрній драбині», — наголосив він.
Підняття вантажів, пакування, важка фізична праця — в Amazon ці функції передали робототехніці. Працівникам дали більш цікаву та кваліфіковану роботу, умови праці стали безпечніші, а процеси — ефективніші.
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Ла Ровере стверджує, що лише в європейській частині Amazon вдалося покращити умови роботи для 50 тисяч працівників.
Впродовж останніх років технології створили всередині компанії 700 нових категорій робочих місць. Загалом думку Ла Ровере поділяють багато менеджерів, а Білл Гейтс мріє, що інновації дозволять людям працювати лише 3 дні на тиждень.
За матеріалами:
Телеканал 24
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