AI забере 21 млн робочих місць у жінок і 9 млн — у чоловіків (дослідження) Сьогодні 07:18 — Технології&Авто

AI забере 21 млн робочих місць у жінок і 9 млн — у чоловіків (дослідження)

Згідно з дослідженням Міжнародної організації праці (спеціалізоване агентство при ООН), штучний інтелект навряд чи позбавить роботи велику кількість людей. Менше з тим, в країнах з високим доходом близько 21 млн робочих місць, які обіймають жінки, можуть бути автоматизовані. Чоловіків це зачепить менше — лише 9 млн робочих місць можуть бути автоматизовані.

Про це повідомляє Insider.

Нове дослідження Міжнародної організації праці, опубліковане в понеділок, показує, що адміністративні працівники та жінки стикаються з більшим ризиком того, що їхні робочі місця будуть замінені ШІ.

Згідно з дослідженням, наслідки автоматизації сильно залежать від статі. Кількість жінок, які потенційно постраждають від автоматизації, удвічі більша, ніж чоловіків.



У країнах з високим рівнем доходу 7,8% робочих місць, які обіймають жінки, мають потенціал для автоматизації, що, за оцінками МОП, становить приблизно 21 мільйон робочих місць. Навпаки, 2,9% робочих місць, які займають чоловіки, або близько 9 мільйонів робочих місць, можуть бути автоматизованими, як показано на графіку нижче.

У країнах з високим рівнем доходу 7,8% робочих місць, які обіймають жінки, мають потенціал для автоматизації, що, за оцінками МОП, становить приблизно 21 мільйон робочих місць.

мають потенціал для автоматизації, що, за оцінками МОП, становить приблизно 21 мільйон робочих місць. Навпаки, 2,9% робочих місць, які займають чоловіки, або близько 9 мільйонів робочих місць, можуть бути автоматизованими, як показано на графіку нижче.

Канцелярські працівники також стикаються з високим ризиком постраждати від ШІ. Близько чверті завдань адмінперсоналу вже під сильним впливом генеративного ШІ, а 58% - під середнім впливом. Серед таких професій — друкарки, тревел-консультанти, писарі, співробітники інформаційної підтримки, касири, опитувальники ринку, які з часом можуть бути автоматизовані.

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Однак загалом, дослідження показало, що більшість професій не піддаються значному ризику через ШІ. Наприклад, лише 4% завдань працівників сфери обслуговування та продажів стикаються із сильним впливом генеративного штучного інтелекту, а 18% їхніх завдань мають середній вплив.

«Тому найбільшим впливом цієї технології, ймовірно, буде не знищення робочих місць, а скоріше потенційні зміни якості робочих місць, зокрема інтенсивності праці та автономності», — йдеться в дослідженні.

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