AI забере 21 млн робочих місць у жінок і 9 млн — у чоловіків (дослідження) — Finance.ua
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AI забере 21 млн робочих місць у жінок і 9 млн — у чоловіків (дослідження)

Технології&Авто
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AI забере 21 млн робочих місць у жінок і 9 млн — у чоловіків (дослідження)
AI забере 21 млн робочих місць у жінок і 9 млн — у чоловіків (дослідження)
Згідно з дослідженням Міжнародної організації праці (спеціалізоване агентство при ООН), штучний інтелект навряд чи позбавить роботи велику кількість людей. Менше з тим, в країнах з високим доходом близько 21 млн робочих місць, які обіймають жінки, можуть бути автоматизовані. Чоловіків це зачепить менше — лише 9 млн робочих місць можуть бути автоматизовані.
Про це повідомляє Insider.
Нове дослідження Міжнародної організації праці, опубліковане в понеділок, показує, що адміністративні працівники та жінки стикаються з більшим ризиком того, що їхні робочі місця будуть замінені ШІ.
  • Згідно з дослідженням, наслідки автоматизації сильно залежать від статі. Кількість жінок, які потенційно постраждають від автоматизації, удвічі більша, ніж чоловіків.
  • У країнах з високим рівнем доходу 7,8% робочих місць, які обіймають жінки, мають потенціал для автоматизації, що, за оцінками МОП, становить приблизно 21 мільйон робочих місць. Навпаки, 2,9% робочих місць, які займають чоловіки, або близько 9 мільйонів робочих місць, можуть бути автоматизованими, як показано на графіку нижче.
  • У країнах з високим рівнем доходу 7,8% робочих місць, які обіймають жінки, мають потенціал для автоматизації, що, за оцінками МОП, становить приблизно 21 мільйон робочих місць.
  • Навпаки, 2,9% робочих місць, які займають чоловіки, або близько 9 мільйонів робочих місць, можуть бути автоматизованими, як показано на графіку нижче.
AI забере 21 млн робочих місць у жінок і 9 млн — у чоловіків (дослідження)
  • Канцелярські працівники також стикаються з високим ризиком постраждати від ШІ. Близько чверті завдань адмінперсоналу вже під сильним впливом генеративного ШІ, а 58% - під середнім впливом. Серед таких професій — друкарки, тревел-консультанти, писарі, співробітники інформаційної підтримки, касири, опитувальники ринку, які з часом можуть бути автоматизовані.

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  • Однак загалом, дослідження показало, що більшість професій не піддаються значному ризику через ШІ. Наприклад, лише 4% завдань працівників сфери обслуговування та продажів стикаються із сильним впливом генеративного штучного інтелекту, а 18% їхніх завдань мають середній вплив.
«Тому найбільшим впливом цієї технології, ймовірно, буде не знищення робочих місць, а скоріше потенційні зміни якості робочих місць, зокрема інтенсивності праці та автономності», — йдеться в дослідженні.
За матеріалами:
Ain.Ua
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