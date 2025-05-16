Заборгованість теплоенерго за газ перевищує ₴100 мільярдів — Кулеба Сьогодні 15:15 — Казна та Політика

Заборгованість теплоенерго за газ перевищує ₴100 мільярдів — Кулеба

Підприємства теплокомуненерго заборгували за спожитий газ понад 100 млрд грн.

Про це сказав віцепрем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

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«На сьогодні є дійсно досить велика заборгованість за газ — понад 100 млрд грн. Ми постійно працюємо з громадами, обласними військовими адміністраціями, щоб збалансувати це», — сказав Кулеба, відповідаючи на запитання про заборгованість підприємств ТКЕ.

За словами міністра, на підтримку інфраструктури під час опалювального сезону у громади спрямовується 4% ПДФО.

Кулеба також наголосив, що підготовка до наступного опалювального сезону розпочалася відразу після завершення осінньо-зимового періоду 2024−2025.

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Енергетики розпочали підготовку до осінньо-зимового періоду 2025−2026 років одразу після завершення попереднього опалювального періоду і продовжують виконання відповідних робіт згідно із затвердженими графіками, повідомили в Міненергетики. Міністерство затвердило графіки планових ремонтів на електростанціях та інших обʼєктах, а також графіки відновлення обладнання на 2025 рік.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів подовжив покладення спеціальних обов’язків із постачання газу виробникам теплової енергії та бюджетним установам до 31 жовтня (включно).

Укрінформ За матеріалами:

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