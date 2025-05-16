Заборгованість теплоенерго за газ перевищує ₴100 мільярдів — Кулеба
Підприємства теплокомуненерго заборгували за спожитий газ понад 100 млрд грн.
Про це сказав віцепрем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба під час години запитань до уряду у Верховній Раді.
«На сьогодні є дійсно досить велика заборгованість за газ — понад 100 млрд грн. Ми постійно працюємо з громадами, обласними військовими адміністраціями, щоб збалансувати це», — сказав Кулеба, відповідаючи на запитання про заборгованість підприємств ТКЕ.
За словами міністра, на підтримку інфраструктури під час опалювального сезону у громади спрямовується 4% ПДФО.
Кулеба також наголосив, що підготовка до наступного опалювального сезону розпочалася відразу після завершення осінньо-зимового періоду 2024−2025.
Енергетики розпочали підготовку до осінньо-зимового періоду 2025−2026 років одразу після завершення попереднього опалювального періоду і продовжують виконання відповідних робіт згідно із затвердженими графіками, повідомили в Міненергетики. Міністерство затвердило графіки планових ремонтів на електростанціях та інших обʼєктах, а також графіки відновлення обладнання на 2025 рік.
Як повідомлялося, Кабінет міністрів подовжив покладення спеціальних обов’язків із постачання газу виробникам теплової енергії та бюджетним установам до 31 жовтня (включно).
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