За рік підприємницьку ліцензію в Чехії оформили 8,5 тисячі українців — Finance.ua

За рік підприємницьку ліцензію в Чехії оформили 8,5 тисячі українців Сьогодні 05:13 — Особисті фінанси

За рік підприємницьку ліцензію в Чехії оформили 8,5 тисячі українців

У 2022 році ліцензію на індивідуальну підприємницьку діяльність (živnostenský list) оформили в Чехії 8514 українців. Це на 5,5 тис. більше, ніж роком раніше.

Також 870 ліцензій оформили громадяни росії, на 199 більше, ніж у 2021 році. Дані були отримані в результаті аналізу, проведеного компанією CRIF — Czech Credit Bureau.

«На тлі військового конфлікту, що триває вже рік, у нас підвищувалася кількість нових підприємців, які є громадянами України та росії. Очікується, що по мірі адаптації біженців ця тенденція посилюватиметься. При цьому українцям належить чимала частка загальної кількості нових підприємців у Чехії», — вказує аналітик Віра Каменичкова.

За даними Czech Credit Bureau, у січні 2023 р. українці складали 13% усіх нових індивідуальних підприємців у Чехії.

Довідка Finance.ua:

українці можуть оформити паспортні документи не лише в Польщі та Туреччині, а й в ще двох країнах Європейського Союзу — Словаччині та Чехії;

серед затребуваних професій та актуальних вакансій в Чехії зараз — працівники логістичних складів для збору деталей кондиціонерів, вентиляторів і кондиціонерів для автомобілів або комплектування товари. У місяць можна заробити — 25- 28 тис. крон нетто (42,1-47,2 тис. грн);

безробіття у Чехії залишається на найнижчому рівні серед країн Євросоюзу. У грудні його показник становив 2,3%, що у міжрічному порівнянні менше на 0,3 процентних пункти.

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uamedia За матеріалами:

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