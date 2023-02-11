Де в Європі найменше і найбільше безробіття — Finance.ua

Де в Європі найменше і найбільше безробіття Сьогодні 10:21 — Особисті фінанси

Безробіття у Чехії залишається на найнижчому рівні серед країн Євросоюзу. У грудні його показник становив 2,3%, що у міжрічному порівнянні менше на 0,3 процентних пункти. Інформацію опублікував Eurostat. Загальні показники ЄС — 6,1% безробітних, також зниження на 0,3%.

У міжрічному порівнянні інфляція в Чехії в січні 2023 року збільшилася. Остаточні підсумки місяця ще невідомі, але, за розрахунками різних фахівців, до яких звернулося національне інформаційне агентство ČTK, показник може становити від 16,2 до 19%. Прогноз Чеського національного банку — 17%.

На думку експертів, причина такого розвитку подій пов’язана із зростанням цін на енергоносії.

Чеське статистичне управління має намір підбити підсумок січня 2023 року вже найближчої п’ятниці.

У країнах Євросоюзу нині у стані пошуку трудового місця перебуває 13,148 млн громадян.

Найменше безробітних, окрім Чехії, у ФРН та Польщі.

Найгірше становище в Іспанії — 13,1%, а також у Греції — 11,6%.

Довідка Finance.ua:

Безробіття в єврозоні знизилось до рекордного показника. Безробіття в єврозоні в жовтні знизилось до 6,5% порівняно з переглянутими 6,6% у вересні. Про це йдеться у даних Статистичного управління ЄС. Показник опустився до рекордно низького рівня за всю історію його розрахунків. Аналітики, опитані Trading Economics очікували на збереження безробіття на рівні попереднього місяця.

uamedia За матеріалами:

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