Українці зможуть оформити паспорти ще в двох країнах Євросоюзу — Finance.ua

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Українці зможуть оформити паспорти ще в двох країнах Євросоюзу

Особисті фінанси
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Українці зможуть оформити паспорти ще в двох країнах Євросоюзу
Українці зможуть оформити паспорти ще в двох країнах Євросоюзу
Український «Паспортний сервіс» став доступним у ще двох країнах Євросоюзу.
Як повідомили у Міністерстві внутрішніх справ, Державна міграційна служба розширює географію функціонування відокремлених підрозділів держпідприємства «Документ» за кордоном.
«Державна міграційна служба України продовжує активну міжнародну роботу і розширює географію функціонування відокремлених підрозділів ДП „Документ“ за кордоном. Зокрема, завдяки плідній співпраці ДМС, МВС та МЗС відтепер українці можуть оформити паспортні документи не лише в Польщі та Туреччині, а й в ще двох країнах Європейського Союзу — Словаччині та Чехії», — сказано в повідомленні.
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Наразі у тестовому режимі розпочато прийом заяв на оформлення документів громадян України у Братиславі та Празі. У столицях двох європейських країн працюють мобільно-технічні комплекси — спеціально облаштовані мікроавтобуси білого кольору із символікою «Паспортний сервіс».
Обслуговування громадян здійснюється з понеділка по суботу включно з 9:00 до 18:00 у порядку електронної та «живої» черги.
У Братиславі мобільні комплекси знаходяться за адресою: Mlynskénivy 5A, 821 09 Bratislava ( −1 поверх, територія автовокзалу).
У Празі — на майданчику за ТЦ Котва/ОС Kotva за адресою: Náměstí Republiky 656/8, 110 00, Staré Město, Praha 1.
Тут українці можуть отримати такі послуги як:
  • оформлення ID-картки чи закордонного паспорта (у тому числі замість втраченого або викраденого);
  • обмін ID-картки чи закордонного паспорта (у зв’язку з закінченням строку дії, зміною інформації, непридатністю до використання);
  • обмін паспорта зразка 1994 року на ID-картку (за бажанням чи у разі непридатності);
  • одночасне оформлення закордонного паспорта та ID-картки.
Крім того, уже з наступного тижня у вказаних містах стане доступною послуга обміну посвідчення водія.
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Оплата послуг у мобільних комплексах здійснюється на місці за допомогою онлайн-сервісу (оплата готівкою відсутня). Для цього необхідно мати при собі смартфон та банківську картку або її реквізити.

Довідка Finance.ua:

  • закордонні відокремлені підрозділи ДП «Документ» вже доступні у містах Польщі (Варшава, Краків, Ґданськ, Вроцлав) та Туреччини (Стамбул).
Якщо ви вирішили їхати за кордон на власній автівці, рекомендуємо заздалегідь потурбуватись про наявність Зеленої картки. Вона працює як автоцивілка, тільки за кордоном. Поліс покриває відповідальність при виникненні страхового випадку. А на Finance.ua можна оформити поліс онлайн за 3 хвилини і не переплачувати на кордоні:

Оформити Зелену картку 🚗

За матеріалами:
Finance.ua
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