Українці зможуть оформити паспорти ще в двох країнах Євросоюзу — Finance.ua

Українці зможуть оформити паспорти ще в двох країнах Євросоюзу Сьогодні 14:34 — Особисті фінанси

Українці зможуть оформити паспорти ще в двох країнах Євросоюзу

Український «Паспортний сервіс» став доступним у ще двох країнах Євросоюзу.

Як повідомили у Міністерстві внутрішніх справ, Державна міграційна служба розширює географію функціонування відокремлених підрозділів держпідприємства «Документ» за кордоном.

«Державна міграційна служба України продовжує активну міжнародну роботу і розширює географію функціонування відокремлених підрозділів ДП „Документ“ за кордоном. Зокрема, завдяки плідній співпраці ДМС, МВС та МЗС відтепер українці можуть оформити паспортні документи не лише в Польщі та Туреччині, а й в ще двох країнах Європейського Союзу — Словаччині та Чехії», — сказано в повідомленні.

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Наразі у тестовому режимі розпочато прийом заяв на оформлення документів громадян України у Братиславі та Празі. У столицях двох європейських країн працюють мобільно-технічні комплекси — спеціально облаштовані мікроавтобуси білого кольору із символікою «Паспортний сервіс».

Обслуговування громадян здійснюється з понеділка по суботу включно з 9:00 до 18:00 у порядку електронної та «живої» черги.

У Братиславі мобільні комплекси знаходяться за адресою: Mlynskénivy 5A, 821 09 Bratislava ( −1 поверх, територія автовокзалу).

У Празі — на майданчику за ТЦ Котва/ОС Kotva за адресою: Náměstí Republiky 656/8, 110 00, Staré Město, Praha 1.

Тут українці можуть отримати такі послуги як:

оформлення ID-картки чи закордонного паспорта (у тому числі замість втраченого або викраденого);

обмін ID-картки чи закордонного паспорта (у зв’язку з закінченням строку дії, зміною інформації, непридатністю до використання);

обмін паспорта зразка 1994 року на ID-картку (за бажанням чи у разі непридатності);

одночасне оформлення закордонного паспорта та ID-картки.

Крім того, уже з наступного тижня у вказаних містах стане доступною послуга обміну посвідчення водія.

Оплата послуг у мобільних комплексах здійснюється на місці за допомогою онлайн-сервісу (оплата готівкою відсутня). Для цього необхідно мати при собі смартфон та банківську картку або її реквізити.

Довідка Finance.ua:

закордонні відокремлені підрозділи ДП «Документ» вже доступні у містах Польщі (Варшава, Краків, Ґданськ, Вроцлав) та Туреччини (Стамбул).

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